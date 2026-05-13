Timo masivo por SMS suplantando a la DGT, miles en Madrid pierden dinero con multas falsas

¿De verdad la DGT te puede cobrar una multa por SMS sin que hayas recibido antes ningún aviso oficial? Esa pregunta, que parece obvia, es exactamente la trampa en la que están cayendo miles de ciudadanos en España. Los ciberdelincuentes lo saben y lo explotan sin descanso.

Cada semana se detectan nuevas oleadas de mensajes fraudulentos que imitan a la perfección las comunicaciones de la DGT. El objetivo es simple: que hagas clic en un enlace malicioso, introduzcas tus datos bancarios y pierdas tu dinero en cuestión de minutos. INCIBE ha emitido múltiples alertas sobre esta campaña y la DGT ha tenido que salir públicamente a desmentirlo en repetidas ocasiones.

La DGT bajo ataque: cómo funciona esta estafa masiva

El fraude es sencillo pero efectivo. Recibes un SMS aparentemente de la DGT que te avisa de una multa pendiente de pago y te amenaza con un recargo si no abonas en las próximas 24 horas. La urgencia artificial es la clave del engaño: el tiempo de presión elimina el pensamiento crítico.

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Al pulsar el enlace, llegas a una web que imita con precisión la sede electrónica de la DGT. Allí te piden número de tarjeta, fecha de caducidad y código de seguridad. En ese momento, los ciberdelincuentes ya tienen todo lo que necesitan para vaciarte la cuenta o realizar compras fraudulentas a tu nombre.

Por qué la DGT nunca te avisará de una multa por SMS

La DGT lo ha repetido hasta la saciedad: las notificaciones de sanciones solo llegan por correo postal certificado o, si estás dado de alta, a través de la Dirección Electrónica Vial (DEV). Jamás por SMS, jamás por correo electrónico, jamás con un enlace de pago directo.

El smishing —la variante del phishing que opera mediante mensajes de texto— aprovecha precisamente el desconocimiento ciudadano sobre estos canales oficiales. Los estafadores imitan el tono institucional, usan logotipos y dominios parecidos a los reales, y generan una sensación de legitimidad que engaña incluso a personas con criterio tecnológico.

Las señales de alerta que delatan un SMS falso de la DGT

Detectar un mensaje de smishing de la DGT es posible si sabes qué buscar. El primer indicio es el dominio del enlace: cualquier URL que no sea estrictamente dgt.es o sede.dgt.gob.es es fraudulenta, sin excepción. La DGT nunca usa dominios de terceros ni acortadores de URLs.

El segundo gran indicador es la presión temporal: frases como "pague en 24 horas o la multa se duplicará" son una táctica de ingeniería social clásica. La DGT no funciona así. Los plazos de pago oficiales se comunican siempre por escrito y se miden en días hábiles, no en horas.

Qué hacer si ya has caído en la trampa del smishing

Si has pinchado en el enlace y facilitado tus datos bancarios, el tiempo es tu aliado más valioso. Llama de inmediato a tu banco para bloquear la tarjeta comprometida y solicitar la devolución de cargos no autorizados. Guarda capturas de pantalla del SMS y de la web fraudulenta como prueba.

El siguiente paso es denunciarlo ante la Policía Nacional o la Guardia Civil, aportando todas las evidencias. Paralelamente, reporta el caso a la Línea de Ayuda en Ciberseguridad de INCIBE (017), que puede orientarte sobre los pasos a seguir y ayuda a prevenir que otras personas sean víctimas del mismo fraude de smishing.

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Señal de alerta SMS legítimo de la DGT SMS fraudulento (smishing) Canal de notificación Correo postal o DEV SMS o email Dominio del enlace dgt.es / sede.dgt.gob.es Dominio aleatorio o acortado Urgencia de pago Plazos en días hábiles "Pague en 24 horas" Solicitud de datos bancarios Nunca Siempre Remitente verificable Sí, oficial No, número desconocido

El futuro del fraude: la DGT y la ciberseguridad ciudadana en 2026

Las campañas de smishing que suplantan a la DGT no van a desaparecer; al contrario, se vuelven más sofisticadas cada año con el uso de inteligencia artificial para personalizar los mensajes y hacerlos más creíbles. En 2026 ya se detectan SMS que incluyen el nombre real del destinatario o datos parciales del vehículo para generar mayor confianza.

La mejor defensa sigue siendo la misma: conocimiento y desconfianza activa ante cualquier SMS que exija un pago urgente. Consulta siempre las notificaciones de la DGT directamente en su sede electrónica o en la app MiDGT, y recuerda que ninguna institución pública española legítima te pedirá tus datos bancarios a través de un enlace en un mensaje de texto.