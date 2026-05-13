Las Adidas Wales Bonner Y3 color chocolate, inspiradas en el fútbol, se lanzan por 350 euros

Reconócelo, a ti también te van esas zapatillas que no lleva todo el mundo. Y si encima mezclan la estética del fútbol de los 90 con un acabado de lujo, mejor que mejor. Las Adidas Wales Bonner Y3 Field Lizzard, con su empeine de piel y ese color chocolate que pide a gritos un look de entretiempo, llegan mañana mismo a las tiendas (y a la web) por 350 euros.

Lujo con pedigree: así es la unión de Wales Bonner y Yohji Yamamoto

Lo que hace especial a este modelo es que junta a dos de los diseñadores más respetados del universo Adidas. Por un lado, Grace Wales Bonner, la diseñadora británica que ha convertido las colaboraciones con la marca en auténticos objetos de deseo. Por otro, Yohji Yamamoto, el creador de la línea Y-3, que lleva desde 2003 fusionando moda japonesa y deporte. Ellos dos son los responsables de que estas Field Lizzard tengan ese aire retro pero con materiales que se sienten premium al primer toque.

El diseño que te hará mirar dos veces (y los pies, también)

La zapatilla combina un empeine de piel de primera calidad con un forro textil que promete comodidad todo el día. La suela de goma, con un dibujo que recuerda a los terrenos de juego, no solo da adherencia sino que remata el guiño al fútbol clásico. El color chocolate no es casual: es lo bastante oscuro para disimular el roce diario y lo bastante especial para que te pregunten de qué marca son. Combínalas con unos vaqueros rectos y la camiseta de tu equipo, o con unos chinos marrones y un polo verde olivo, como sugieren desde Trendencias.

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No es la primera vez que Adidas juega a unir sus talentos

Adidas lleva años demostrando que sus colaboraciones estrella no son flor de un día. Desde las Wales Bonner con aires jamaicanos de 2021 hasta las Y-3 más vanguardistas, cada lanzamiento genera una expectación que se traduce en sold out casi inmediato. Este modelo, con su precio de 350 euros, se sitúa en la gama alta, pero no muy lejos de otros lanzamientos similares de la firma. Y si echamos la vista atrás, la reventa suele multiplicar esa cifra en cuestión de días.

🛒 Directo al grano

Precio: 350 €. Fecha de lanzamiento: 13 de mayo de 2026. Dónde comprar: web oficial de Adidas y tiendas seleccionadas (consulta el stock en adidas.es).

Si te gustan y puedes permitírtelas, nuestro consejo es que te des prisa. Como bien dicen en Trendencias, los 350 euros no serán impedimento para que vuelen.