Alix Earle esquiva la pregunta sobre su beef con Alex Cooper en el Today Show

Alix Earle se sentó en el sofá del Today Show con la intención de promocionar, pero salió con un momento tenso que ya es viral. La influencer se enfrentó a la pregunta más esperada por sus seguidores: ¿qué pasó realmente con Alex Cooper? Y no, no soltó prenda.

El encuentro: cuando el sofá se convirtió en un interrogatorio

Craig Melvin no se anduvo con rodeos. Sacó el tema del supuesto beef entre Earle y la creadora de Call Her Daddy, y la reacción de Alix fue esquivarlo como quien evita un charco en plena calle. «Bueno, estoy intentando mantener las cosas bastante positivas hoy. La verdad es que no tenemos mucho tiempo, y además, ¿por qué arruinar un buen día con algo no tan bueno? Sigamos con las buenas vibras», soltó con una sonrisa que no convenció a nadie.

El presentador insistió, preguntando si todo el asunto estaba «exagerado». La respuesta de Earle llegó cargada de ironía fina: «No, está exagerado. Adoro a todo el mundo». Tres segundos de silencio incómodo y una mirada que decía más que mil palabras. El clip ha acumulado millones de reproducciones en las últimas horas y el debate ya es trending topic.

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El culebrón viene de lejos: una cancelación, un silencio y un 'spill the tea'

Para entender este careo televisivo hay que rebobinar hasta el año pasado. Earle presentaba Hot Mess bajo el paraguas de Unwell, la red de podcasts de Alex Cooper. Sin embargo, la colaboración se rompió y la influencer se quedó sin espacio, un movimiento que muchos leyeron como una patada en la puerta. El drama se reavivó hace un mes cuando Earle empezó a republicar vídeos en TikTok con pullas veladas hacia Cooper, lo que obligó a esta a salir públicamente a pedirle que «soltara el té» de una vez.

Desde entonces, el mutismo de Alix ha sido absoluto. Ni una palabra, ni una indirecta clara, hasta este paso por el matinal de la NBC. El silencio es una estrategia, pero a este paso se le está volviendo en contra.

¿Hasta cuándo va a durar el teatro? Lo que pasa cuando un beef se deja cocer a fuego lento

No es la primera vez que dos creadoras se enredan en una guerra de silencios y sarcasmos. Ya vimos algo parecido con las tensiones entre Tana Mongeau y Brooke Schofield, o el eterno tira y afloja entre James Charles y medio YouTube. La diferencia es que aquí hay una televisión nacional de por medio y una expectación que crece cada día que Earle decide no hablar.

Elegir el camino de las «buenas vibras» suena bien en el papel, pero cuando tienes a media audiencia pidiendo explicaciones, callar solo echa más leña al fuego. El sarcasmo no siempre funciona: el «adoro a todo el mundo» de Earle ha sido interpretado como un desprecio en diferido, y las redes no perdonan. La pregunta ahora no es si la influencer va a contar su versión, sino cuándo lo hará (y si será en su propio podcast, que ya calienta motores).

Mientras tanto, Alex Cooper sigue a lo suyo, pero no pierde de vista el próximo movimiento. Al fin y al cabo, esto es entretenimiento, y el público está disfrutando tanto del drama como de la espera.

El chisme en 3 claves (TL;DR)