La frase de De la Fuente sobre el Mundial 2026 que pone los pelos de punta

Luis de la Fuente ha hablado, y su mensaje es tan claro que hasta la foto del Big Ben de la cuenta de la Selección parece temblar. El seleccionador no está de perfil: se cree capaz de ganar el Mundial 2026 y lo dice sin un atisbo de duda.

“Nos creemos capaces de ganar”: la frase que incendia el WhatsApp de los cuñados

En una comparecencia ante los medios, De la Fuente soltó una perla que ya corre por los grupos de la afición como la pólvora. “No tenemos presión”, arrancó, mientras media España se llevaba la mano al pecho. Y luego remató: “nos creemos capaces de ganar”. Así, sin paños calientes.

Es la clase de frase que te hace mirar el calendario y contar los días que faltan para que ruede el balón en Estados Unidos. Pero ojo, que el técnico riojano no es ingenuo. A renglón seguido, se aseguró de rebajar la euforia con un aviso a navegantes: “No recuerdo un torneo con tantas candidatas serias”.

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El Mundial con más aspirantes desde que hay memoria

De la Fuente no puso nombres, pero la lista flota en el ambiente. Francia, Brasil, Argentina, Inglaterra e incluso una Portugal lanzada. El técnico español sabe que el cartel de favorito pesa como una losa de mármol, y por eso su juego es doble: inyectar moral al vestuario y, al mismo tiempo, repartir presión entre los demás.

La estrategia recuerda a aquel Luis Aragonés que, en 2008, repetía que España no ganaba nada desde hacía 44 años para quitarse el muerto de encima. Ahora es distinto: venimos de una Eurocopa y de una Nations League, y la plantilla mezcla veteranos con descaro y juventud con hambre.

¿Presión? No, lo siguiente

Que España sea una de las favoritas es un hecho, pero la historia enseña que el Mundial no entiende de pronósticos. En 2014 llegamos como campeones del mundo y Europa y nos fuimos en la fase de grupos. En 2018 la anfitriona Rusia nos echó en octavos. Así que los “somos los mejores” hay que demostrarlos en el césped.

De la Fuente lo sabe mejor que nadie. Su discurso no es chulería, es pura gestión del vestuario. El seleccionador quiere que los suyos sientan que pueden, pero sin que se les suba el éxito a la cabeza. Si funciona, podríamos estar ante la generación que iguale a la del doblete Eurocopa-Mundial.

El chisme en 3 claves (TL;DR)