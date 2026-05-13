Bielsa suelta la bomba: Luis Suárez, fuera de la prelista para el Mundial 2026

Bielsa fulmina a Luis Suárez. El máximo goleador de la Celeste se queda fuera del Mundial 2026 sin siquiera aparecer en la prelista de 55 que exige la FIFA.

El portazo de Bielsa tras el perdón de Suárez

Hace apenas unos días, el Pistolero soltó en Miami una frase que encendió la esperanza: “Un uruguayo jamás le diría que no a la selección”. Se había disculpado por las explosivas declaraciones de 2024, cuando criticó que Bielsa ni siquiera saludaba. Parecía que el perdón abría una rendija para un último baile a los 39 años. Pero Bielsa es Bielsa: no le tiembla el pulso.

Luis Suárez, máximo goleador histórico de Uruguay con 69 tantos, ni siquiera fue incluido en la lista ampliada de 55 con la que el seleccionador afina los 26 definitivos. La noticia, confirmada por el periodista Rodrigo Vázquez en Sport890, cayó como un jarro de agua fría para para los hinchas que ya imaginaban al nueve celebrando en el Hard Rock Stadium. No habrá quinto Mundial para el Pistolero.

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Mientras, el ex del Manchester United Facundo Pellistri se convierte en el primer jugador liberado por su club para empezar la preparación. El recambio generacional que Bielsa aceleró tras el batacazo en el amistoso con Estados Unidos es ya un hecho incontestable.

La grada charrúa, entre la ilusión rota y la bronca

En redes, la decisión parte a la afición. La mayoría de los seguidores están convencidos de que el técnico ha sido demasiado tajante y lamentan que Suárez no tenga una despedida a la altura. Otros aplauden la coherencia de un proceso que ya no mira al pasado. El tiempo dirá si Uruguay echa de menos los goles del killer en un grupo H con Arabia Saudita, Cabo Verde y España.

El adiós sin Mundial que ya vivieron otras leyendas

No es la primera vez que un astro se queda a las puertas de la gran cita. Zlatan Ibrahimović se perdió Qatar 2022 por una lesión cuando aún soñaba con liderar a Suecia. Gianluigi Buffon vio desde casa el Mundial 2018 tras la no clasificación italiana. En el caso de Suárez, la causa es puramente una decisión técnica... en teoría. El frío trato que el uruguayo denunció hace dos campañas flota en el ambiente cada vez que Bielsa saca la lista.

El seleccionador tiene hasta el 1 de junio para enviar a la FIFA los 26 nombres. El debut ante los saudíes será el 15 de ese mes en Miami. Lo que parecía un culebrón con final feliz se ha convertido en un carpetazo que marcará el legado de Bielsa. Si Uruguay no pasa de fase, este movimiento se recordará como la noche en que el Loco apagó la luz de una leyenda sin darle el último partido.

El chisme en 3 claves (TL;DR)