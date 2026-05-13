El rey Felipe VI desvela por descuido un detalle íntimo de la princesa Leonor

El rey Felipe VI ha protagonizado una jornada entrañable al recibir a los jóvenes talentos que han resultado ganadores del conocido concurso escolar que indaga en la percepción que tienen los estudiantes sobre la monarquía.

Durante este acto oficial lleno de sonrisas y confidencias, el monarca se ha dejado llevar por la naturalidad del momento y ha compartido un detalle íntimo sobre su hija mayor que nadie esperaba escuchar.

El rey Felipe VI confiesa la gran pasión artística de su primogénita

El rey Felipe VI confiesa la gran pasión artística de su primogénita | Fuente: Casa de S.M el Rey

El encuentro permitió al rey Felipe VI detenerse a conversar con cada uno de los alumnos presentes y observar detenidamente los proyectos que habían preparado con tanto esfuerzo. En ese instante, el rey Felipe VI sorprendió a todos los presentes al formular una pregunta llena de orgullo paternal y cercanía: “¿Sabes que a Leonor también le gusta mucho dibujar?”.

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Esta mañana, el Rey ha recibido en audiencia a los ganadores de la 44.ª edición del concurso escolar “¿Qué es un Rey para ti?” y ha conocido los proyectos premiados.



En esta edición, los escolares participantes han centrado sus trabajos en la figura de S. M. el Rey, el papel de… pic.twitter.com/IkwHkenYON — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) May 11, 2026

Esta revelación espontánea del rey Felipe VI confirma que la heredera al trono mantiene viva una afición que cultiva desde su más tierna infancia. Hace tiempo fue la propia reina Letizia quien abordó este tema durante una visita a un centro escolar donde los niños le regalaron sus creaciones. En aquella ocasión, la reina relató: “Guardo los dibujos de Sofía y de Leonor de cuando tenían 5 años y entonces, donde tengo los dibujos de Sofía y Leonor, voy a poner los vuestros, ¿Vale?”.

El valor de la hermandad y las múltiples destrezas de las jóvenes

El valor de la hermandad y las múltiples destrezas de las jóvenes | Fuente: Casa de S.M el Rey

Durante esa misma charla sobre arte, la niña participante quiso enseñar otro de sus trabajos donde ilustraba la excelente sintonía que existe entre las dos hijas de los monarcas. Al observar la obra que retrataba a ambas hermanas, el rey Felipe VI reaccionó de manera instintiva: “Qué bueno”.

Más allá del papel y los lápices, el hermetismo habitual de la Casa Real no ha impedido que conozcamos otras habilidades destacadas de la heredera. A su interés por la lectura, la música clásica, la fotografía y el séptimo arte, se suman disciplinas deportivas como el tenis, la natación, el ballet y el bádminton. A nivel intelectual, destaca su asombrosa capacidad lingüística al dominar el castellano, catalán, gallego, euskera, inglés, francés, árabe y chino mandarín, una destreza que la prensa de Alemania llegó a calificar como un “talento oculto”.

Por su parte, la infanta Sofía también posee un abanico de intereses muy definidos, entre los que sobresale su gran pasión por el fútbol, acompañada de su afición por la hípica, el baloncesto, la cocina y las últimas tendencias del mundo de la moda.

La exposición de los estudiantes no se limitó a retratos tradicionales, sino que también incluyó maquetas, muñecos tejidos a punto y referencias muy actuales que tocaron la fibra sensible del soberano. Varios proyectos rindieron homenaje a la reciente visita de los monarcas a la localidad de Paiporta tras los estragos causados por la dana de Valencia en el año 2024.

El Rey, junto a los alumnos ganadores de la 44.ª edición del concurso “¿Qué es un Rey para ti?”, profesores y familiares.



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El evento alcanzó su punto más emotivo gracias a la intervención de Javier Fernández, un estudiante de doce años de edad que logró cautivar a todos los presentes con su madurez. El joven quiso destacar una coincidencia temporal muy especial al recordar que llegó al mundo el mismo año de la proclamación del actual jefe de Estado, afirmando con orgullo que: “Se puede decir que hemos nacido a la vez”. A continuación, compartió la valiosa lección que le transmitió su madre, originaria del Congo, sobre la importancia de valorar la vida propia y respetar incondicionalmente a todas las personas.

Demostrando una gran elocuencia, el joven lanzó una reflexión al aire diciendo: “Me gustaría ir más allá y responder ¿Quién es el Rey para mí?”. Seguidamente, definió al rey Felipe VI como: “Alguien que une, que tiende puentes y que tiene la enorme responsabilidad de representar a nuestro país”. El estudiante profundizó en su análisis, ensalzando la cercanía del soberano y pidiéndole: “Permítame que le diga que es un rey del pueblo”, que no duda y “sale del palacio para bajar a la calle como hizo en Semana Santa”.

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Para cerrar su brillante intervención, Javier remarcó que el monarca es alguien “capaz de abrazar al diferente”, un detalle vital para él ya que “la mitad” de sus genes “son congoleños”. Visiblemente emocionado por la madurez del relato, el rey Felipe VI agradeció de corazón estas palabras tan sentidas y le dedicó un consejo para su futuro. El soberano animó al joven estudiante pidiéndole que “no rebaje ni un centímetro” su incansable “ambición y esfuerzo”.