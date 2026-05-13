Se filtra Forza Horizon 6 y jugarlo antes del 19 de mayo te puede costar un baneo de por vida

Un error de esos que salen una vez cada mil lanzamientos ha destapado la caja de los truenos. La build completa de Forza Horizon 6 se ha filtrado por un fallo en Steam y Playground Games ha respondido con la sutileza de un martillo pilón: ban de por vida. Literalmente.

El bug que nadie esperaba (y que Steam aún no ha explicado)

Todo empezó con la típica predescarga que Steam habilita unos días antes del lanzamiento. La sorpresa vino cuando varios jugadores descubrieron que los archivos no estaban encriptados. Un puñado de afortunados ha estado conduciendo por el Japón virtual del juego desde ayer mismo, según confirman los foros y las redes sociales. La comunidad de Forza Horizon 5 UK documentó el fallo al detalle y las imágenes de gameplay no tardaron en correr como la pólvora.

Hay quien pensó que Playground haría la vista gorda o que, con suerte, se limitarían a parchear el error. Nada más lejos. El estudio emitió un comunicado que ya acumula más de dos millones y medio de impresiones en el que avisa: no fue un error de precarga. Alguien accedió a la build y la compartió.

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Ocho milenios de castigo: cuando el ban suena a broma pero va en serio

La respuesta del estudio ha sido tan contundente que casi resulta cómica. El castigo por jugar antes de tiempo es un baneo hasta el 31 de diciembre del año 9999. Ocho mil años largos sin tocar un Forza. Ni este, ni ningún otro. Playground ha dejado claro que las medidas incluyen prohibiciones a nivel de franquicia y también de hardware, lo que técnicamente convierte tu consola o tu PC en un pisapapeles para la saga.

El dato lo ha compartido la cuenta fan ForzaHorizon5UK y desde entonces las redes arden. Algunos jugadores defienden que ha sido un fallo de Valve o del propio estudio y que no debería pagar el usuario. Otros, en cambio, recuerdan que acceder a contenido pirateado —porque la versión ya corre por los circuitos de piratería habituales— nunca fue una zona gris. Lo es ahora menos que nunca.

A ver, ocho milenios. Ni la condena de Sísifo.

Por qué este drama deja a Playground Games en una posición imposible

No es la primera vez que un gran lanzamiento se filtra antes de tiempo. Le pasó a The Last of Us Parte II con spoilers masivos y a Half-Life 2 con una build robada en 2003. Pero esta vez el castigo ejemplarizante puede volverse en contra del estudio. La comunidad de Forza es ruidosa y las críticas al comunicado no se han hecho esperar: piden que se lance ya el juego, no que se castigue a quienes, en muchos casos, lo habían comprado legalmente.

El lanzamiento oficial sigue fijado para el 19 de mayo. Queda una semana exacta, y la decisión de Playground va a marcar el tono del estreno. Si los bans masivos se confirman, el daño reputacional puede ser mayor que el de la propia filtración. Si aflojan, habrán amenazado en vano. Un callejón sin salida que nadie en el estudio debió prever cuando planearon la hoja de ruta de Forza Horizon 6.

La mayoría de los jugadores tiene claro que la saga sigue siendo irresistible. Pero el enfado es genuino.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 6/10. El juego pinta bien, Japón es un mapa soñado y la fórmula arcade de Playground no falla. Pero este drama deja un regusto amargo: una filtración tratada con mano de hierro que puede amargar el estreno. Si no te han baneado, el 19 de mayo te subes al coche sin miedo.

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El resumen para vagos (TL;DR)