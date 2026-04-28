Shock en 'MasterChef 14': De la tristeza por la salida de una favorita a la euforia por un embarazo inesperado

Las cocinas de 'MasterChef 14' han sido testigos de una jornada doble que ha dejado a los espectadores sin aliento y a los aspirantes al límite de sus fuerzas físicas y mentales. Entre lágrimas, confesiones inesperadas, vómitos y problemas médicos en pleno rodaje, el programa ha despedido a participantes favoritos y ha puesto sobre la mesa debates que trascienden la mera gastronomía.

Alta cocina francesa y una dulce noticia en 'MasterChef 14'

Alta cocina francesa y una dulce noticia en 'MasterChef 14' | Fuente: RTVE

En la primera prueba el objetivo era replicar platos emblemáticos de la nouvelle cuisine francesa del mítico restaurante Zalacaín. Para repartir las elaboraciones, el plató recibió a la exaspirante Ofelia Hentschel, mientras que el chef Carles Gaig, responsable de la primera estrella Michelin de Zalacaín en 1993, aportó su criterio junto al jurado habitual.

El resultado de las réplicas fue un auténtico desastre generalizado, salvado por unas pocas excepciones. Javier brilló al presentar un plato con un “punto de cocción casi perfecto”, e Inma logró una elaboración muy cercana a la original. El resto de la clase se llevó un aluvión de críticas. Camilla y Germán fallaron al entregar platos “demasiado grasos”. Pepe ejecutó una receta que no tenía nada que ver con la original, a Annie le faltó “finura”, y Carlota se limitó a tirar los ingredientes sobre la vajilla. Peor paradas salieron Gema, que presentó un simple picadillo, Paloma, criticada por entregar “un puré que sabe a chicle”, y Chambo, cuyo plato fue catalogado como un “regalo envenenado”.

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"Qué elegancia para criticar, poco me han dicho, que me juzguen ellos todos los días" @PalomaMChef14 #MasterChef pic.twitter.com/MNy22afxyk — MasterChef (@MasterChef_es) April 27, 2026

En medio de este clima tenso, la nota de alegría llegó de la mano de Maggie. La concursante aprovechó el momento de la cata para anunciar su embarazo a los jueces y compañeros. Explicó que su plato iba dedicado al “bollo que se está cocinando aquí dentro, del que me enteré el mismo día que entré al programa”.

Un adiós que nadie esperaba tras la prueba de exteriores

Un adiós que nadie esperaba tras la prueba de exteriores | Fuente: RTVE

El desafío por equipos trasladó a los aspirantes al Club Financiero Génova en Madrid. Allí se enfrentaron a un servicio real para 60 comensales, donde debían ejecutar un menú diseñado por el reconocido chef Nino Redruello. Inma lideró al equipo rojo, formado por Carlota, Annie, Germán y Pepe.

Por su parte, Javier se puso al frente del equipo azul con Paloma, Maggie, Camilla, Chambo y Gema. La presión del servicio profesional provocó errores de cálculo, confusión en las recetas y nervios descontrolados, obligando a los jueces a intervenir para reprenderlos por saltarse la norma básica de no desechar preparaciones para empezar de cero.

El veredicto final castigó duramente al equipo azul por no alcanzar la excelencia exigida y mostrar una actitud deficiente. El equipo rojo se alzó con la victoria tras comprobarse que su menú completo “triunfó entre los comensales”. Esto mandó a los perdedores a una dura prueba de eliminación donde el tiempo se convirtió en moneda de cambio a través de una subasta para cocinar platos de la gastronomía africana, supervisados por la chef invitada Mayra Adam Chalé y catados por protagonistas del formato Únicos.

Gema, Camilla y Chambo superaron el reto con éxito, dejando a Javier, Maggie y Paloma en la cuerda floja. El veredicto cayó como un jarro de agua fría, ya que los jueces despidieron a quien consideraban un “caballito ganador” desde el primer día.

Pepe Rodríguez fue el encargado de dar la noticia al pronunciar: “El aspirante que no continúa en las cocinas es Paloma”. La expulsada, conteniendo las lágrimas, se marchó con la cabeza alta afirmando: “Ha sido una experiencia espectacular, he aprendido muchísimo de mí y me ha dado confianza. No he podido tener más suerte con mis compañeros”.

La barrera religiosa y el límite del cuerpo humano

En otra exigente prueba, los aspirantes debían preparar bikinis gourmet explorando la tendencia swavoury, que mezcla matices dulces y salados. La tensión estalló cuando Soko, de religión musulmana, se negó a manipular carne de cerdo al considerarla haram.

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Ante la falta de alternativas en las despensas, utilizó un entrecot para hacer un simple fondo. Esto provocó la ira de Jordi Cruz, quien le reprochó “maltratar” y “desperdiciar” una pieza de ese calibre. Soko se desahogó con Camilla argumentando: “Que la próxima vez me den carne para hacer fondos. Si solo hay cerdo, ¿qué hago?”.

Pero el verdadero límite de 'MasterChef 14' llegó en la prueba de exteriores en Desert City, San Sebastián de los Reyes. Los equipos debían preparar un menú mexicano de alta cocina del chef Roberto Ruiz. Pepe, al mando del equipo azul, dejó claro su enfoque al decir: “Tengo un equipo de tarados”, añadiendo que no quería “eruditos” en su grupo. La tranquilidad del cocinado se rompió con la ruleta infernal, un reto liderado por la nueva jueza Delicious Martha y Jordi Cruz, donde se jugaban ventajas comiendo salsas extremadamente picantes.

Inma y Carlota se enfrentaron primero, con Inma saliendo victoriosa mientras Carlota sufría arcadas. El duelo definitivo lo protagonizaron Gema y Camilla, quienes ingirieron hasta cinco nachos bañados en la salsa más extrema por no ceder ante su rival.

Los jueces no daban crédito y admitieron: “Habéis superado nuestras expectativas”. Ambas ganaron el reto, pero pagaron un precio físico altísimo, abandonando las cocinas con vómitos y dolores agudos. Gema fue contundente al retirarse temporalmente de la grabación: “Estoy muy jodida del estómago, tengo que vomitar”.

Tras esta locura picante, el equipo azul de Pepe se llevó la victoria. La prueba de eliminación, centrada en la técnica del ahumado, enfrentó a Carlota, Soko y Vicente. El jurado decidió que el plato de Vicente era el más deficiente, convirtiéndolo en el siguiente expulsado de la edición, marchándose mientras confesaba padecer el “síndrome del impostor”.