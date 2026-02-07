Daniel Illescas destroza el cronómetro en 'El Desafío' con un récord histórico bajo el agua que destrona a Rosa López

Daniel Illescas, a sus 32 años, ha hecho saltar la banca y ha dejado a todos con la boca abierta. Y no es una forma de hablar: el influencer ha pulverizado el cronómetro en la prueba reina de ‘El Desafío’ con una marca de 4 minutos y 47 segundos. Sí, has leído bien. Casi cinco minutos sin respirar bajo el agua.

​Parecía imposible, pero Daniel Illescas consiguió este viernes en ‘El Desafío’ lo que parecía imposible. La tensión se podía cortar con un cuchillo mientras los segundos caían uno tras otro. El creador de contenido aguantó bajo el agua, en la prueba de la apnea, ni más ni menos que 4 minutos y 47 segundos. Para que te hagas una idea de la magnitud de la gesta: nunca antes se había alcanzado esta cifra en el programa de Antena 3.

​El momento en que Rosa López perdió su corona en ‘El Desafío'

​El momento en que Rosa López perdió su corona en ‘El Desafío' | Fuente: Antena 3

​Hasta anoche, la reina indiscutible de las profundidades era Rosa López. La cantante había dejado el listón en la estratosfera en 2023, pero los récords están para romperse. La marca de Illescas supera por poco a la que registró la cantante Rosa López en 2023, cuando hizo una apnea de 4 minutos y 40 segundos. Hablamos de una diferencia mínima, casi ridícula, pero suficiente para cambiar la historia.

Publicidad

​Daniel Illescas hizo este viernes récord histórico de apnea en ‘El Desafío’, superando por solo 7 segundos a Rosa López, quien hasta ahora ostentaba la mejor marca en esta dificilísima prueba. Esos siete segundos fueron una eternidad. De hecho, cuando Illescas volvió a la superficie, parecía estar mareado. No fue una salida triunfal de película donde el héroe sonríe y saluda; fue la salida de alguien que lo ha dado todo. Los últimos 7 segundos, imprescindibles para cantar victoria, lo pusieron al límite de sus capacidades.

https://twitter.com/eldesafioA3/status/2019926374849667469?s=20

El cuerpo humano tiene un tope y ayer Daniel lo rozó con la punta de los dedos. Necesitó unos segundos para recomponerse después del enorme esfuerzo que acababa de hacer, mientras el plató entero contenía el aliento viendo si se recuperaba bien.

​Lágrimas, emoción y una dedicatoria inesperada

​Pero si la parte deportiva fue de infarto, la emocional no se quedó atrás. La celebración llegaría después, cuando, algo más tranquilo, se enteró de que había superado el histórico récord de Rosa. Ahí fue cuando la adrenalina bajó y dejó paso a los sentimientos. En este momento tan importante para él, Illescas se acordó de la madre de Juandi, el coach de la apnea, porque había estado “muy enferma” mientras él y su hijo preparaban esta difícil prueba.

​Fue un detalle de esos que te tocan la fibra. El concursante no quiso llevarse todo el mérito y señaló a la grada, donde estaba la madre de su instructor. “Tu hijo es encantador y me ha llevado hasta lo máximo que he podido”, le dijo a la señora, que pudo presenciar el espectáculo –ya recuperada– desde las gradas del programa. Juandi es el artífice, en la sombra, de que veamos estas barbaridades en televisión, logrando que gente que no es profesional del deporte acuático haga marcas olímpicas.

​El jurado se queda mudo (y eso es noticia)

​El jurado se queda mudo (y eso es noticia) | Fuente: Antena 3

​Lo más sorprendente de la noche quizás fue ver la mesa del jurado sin saber qué decir. Estamos acostumbrados a valoraciones largas, a veces polémicas, pero ayer no había lugar para eso. Daniel Illescas recibió la máxima puntuación de los jueces y se convirtió en ganador de la gala por aclamación popular y técnica.

https://twitter.com/eldesafioA3/status/2019924359499207129?s=20

​Juan del Val, que no suele regalar los oídos a nadie, fue el más gráfico al describir la situación. “Nos pagan por hablar, pero es completamente innecesario añadir nada a lo que se ha vivido hoy aquí”, reaccionó Juan del Val desde la mesa del jurado. En la mesa también se escucharon bonitas palabras sobre el talento de Juandi para conseguir que los concursantes de ‘El Desafío’ aguanten bajo el agua mucho más de lo que cualquiera de ellos habría imaginado.

​Willy Bárcenas: el otro gigante de la noche

​Con todo el revuelo del récord, casi se nos pasa por alto que hubo otro concursante que hizo una actuación estelar. Willy Bárcenas ocupa el segundo mejor tiempo en la prueba de apnea con 4:01 minutos. En cualquier otra edición, el vocalista de Taburete se habría llevado el gato al agua y la victoria de la noche, pero le tocó competir contra un extraterrestre.

Publicidad

https://twitter.com/antena3com/status/2019918783452680393?s=20

​El cantante e hijo de Luis Bárcenas tampoco lo tuvo nada fácil, y su cara al salir lo decía todo. “Me voy a acordar toda la vida de esto. Estoy muy contento y orgulloso. He superado de largo lo mejor que he hecho en los entrenamientos, donde había hecho 3:30 como máximo”, explicó el vocalista de Taburete. Es curioso cómo la presión del directo y las cámaras te hacen sacar fuerzas de donde no las hay. Juan del Val afirmó que el artista se posicionaba como “un serio candidato a ganar ‘El Desafío’”, y razón no le falta, aunque ahora mismo la sombra de Illescas es alargada.

​Así queda el Olimpo de la apnea en España

​Así queda el Olimpo de la apnea en España | Fuente: Antena 3

​Para que pongamos en contexto la salvajada que vimos ayer, hay que mirar los números fríos. Jorge Sanz, Manuel Díaz 'El Cordobés', Gemma Mengual y Omar Montes también aprobaron con sobresaliente este complicado reto que exige de los concursantes una brutal capacidad pulmonar y una excelente concentración, pero todos ellos miran ahora desde abajo a Daniel. ​El ranking histórico ha dado un vuelco total. Así queda la tabla de honor tras el terremoto Illescas:

​Daniel Illescas ( 4:47 minutos) ‘El Desafío’ 6 ​Rosa López (4:40 minutos) ‘El Desafío’ 3 ​Jorge Sanz (4:37 minutos) ‘El Desafío’ 1 ​Manuel Díaz 'El Cordobés' (4:30 minutos) ‘El Desafío’ 5 ​Gemma Mengual (4:24 minutos) ‘El Desafío’ 1 ​Omar Montes (4:23 minutos) ‘El Desafío’ 2 ​Jorge Blanco (4:13 minutos) ‘El Desafío’ 3 ​Mariló Montero (4:08 minutos) ‘El Desafío’ 3 ​Pablo Puyol (4:02 minutos) ‘El Desafío’ 1 ​Feliciano López (4:01 minutos) ‘El Desafío’ 5 ​Willy Bárcenas (4:01 minutos) ‘El Desafío’ 6

​El creador de contenido ha hecho historia y se ha posicionado como el número 1 en el ránking histórico de apnea en el espacio de Antena 3. La pregunta que nos hacemos todos ahora es: ¿dónde está el límite? Si un influencer ha logrado rozar los cinco minutos, ¿qué veremos en la próxima edición? De momento, Illescas puede dormir tranquilo sabiendo que su nombre está grabado con letras de oro en la historia del programa de Antena 3.