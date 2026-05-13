Bonoloto
El logotipo de la Bonoloto, uno de los sorteos más populares de Loterías y Apuestas del Estado. Fuente: Agencias
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El logotipo de la Bonoloto, uno de los sorteos más populares de Loterías y Apuestas del Estado. Fuente: Agencias
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Resultados del sorteo de la Bonoloto del 12 de mayo

Consulta los números premiados del sorteo de la Bonoloto que se ha celebrado esta última noche.

Sergio Bustos

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este martes, 12 de mayo, ha estado formada por los números 13, 16, 18, 24, 37 y 45. El número complementario es el 35 y el reintegro, el 3. La recaudación ha ascendido a 2.193.551 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) no existen boletos acertantes, por lo que con el bote generado que se pondrá en juego en el próximo sorteo de Bonoloto un único acertante podría ganar 600.000 euros.

De Segunda Categoría (cinco aciertos + Complementario) existen dos boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías nº2 de Cartaya (Huelva), situada en Nueva, 13, y en la nº 1 de San Lorenzo del Escorial (Madrid), situada en Del Rey, 22.

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