Las bailarinas de colores primavera-verano 2026 que arrasarán: lila, azul, amarillo desde 39,99€

Reconócelo, también tienes el armario lleno de zapatos planos pero cada primavera caes con un par nuevo. Y este año, la culpa la tienen las bailarinas de colores. Yo me he pasado por las webs de Mango y Ulanka y me he quedado prendada de tres modelos que, palabra, van a arrasar esta primavera-verano 2026.

La paleta de colores que pisa fuerte (y dónde encontrarla)

No es que el zapato plano vuelva, es que nunca se fue. Pero esta temporada el desfile es en lila, azul pastel y amarillo mantequilla. Tres tonos que gritan “buen tiempo” y que, además, estilizan el pie como ninguna otra tendencia de suela plana. Te las cuento una a una.

Primero, las bailarinas lilas de Mango, con ese aire deshilachado tan cool que parece salido de un look de invitada. Lo mejor: el tejido elástico se adapta al pie como un guante y el empeine acolchado permite llevarlas de la mañana a la noche sin rozaduras. Cuestan 39,99 euros y las tienes en su web oficial (y en tienda física si no vuelan antes).

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Después, las bailarinas azules de Mango, hechas en piel y con puntera de pico. Son la opción más elegante de las tres, el comodín silencioso que salva cualquier estilismo diario. Veo a mucha gente combinándolas con pantalones fluidos y una americana oversize. Están disponibles por 49,99 euros, un precio que se mantiene estable desde su lanzamiento hace un par de semanas.

Y ojo al tercer fichaje, que no está en Mango sino en Ulanka. Las bailarinas Tabi amarillas son un puntazo de originalidad. Con su silueta de punta redondeada y la plantilla acolchada, prometen una comodidad que parece de zapatilla de andar por casa. Son de piel, suela de goma y tienen el detalle justo para convertir unos básicos en un lookazo. Su precio son 59,95 euros.

Cómo combinarlas sin parecer un semáforo (y acertar siempre)

Si te estás preguntando “¿con qué me pongo yo unas bailarinas amarillas?”, tranquila. La respuesta es más fácil de lo que parece. El truco está en elegir una prenda neutra que robe protagonismo al calzado. Y aquí entra en juego el vestido blanco.

Un vestido blanco recto, de tirantes finos y con algún detalle bordado, es el fondo de armario perfecto para que las bailarinas de colores brillen sin sobrecargar el look. El modelo que acaba de llegar a Sfera (lo tienes en El Corte Inglés por 59,99 euros) es ideal: algodón fresquito, volantes en el bajo y ese rollo boho que apetece nada más subir la temperatura. Si el día refresca, le echas encima una cazadora vaquera y solucionas la ecuación look + calzado en 30 segundos.

También puedes probar con vaqueros claros y camiseta blanca, un clásico que con las bailarinas lilas gana en feminidad. Y si te atreves con el amarillo, apuesta por un total look en tonos tierra (beiges, marrones claros) para que el zapato sea el único toque de color.

¿Merece la pena esta tendencia o es solo para los looks de Instagram?

Aquí voy a ser clara: las bailarinas de colores son una de esas tendencias que, bien escogidas, sobreviven a más de una temporada. No es la primera vez que Mango acierta con los planos más deseados (sus bailarinas bicolor de 2024 se agotaron en días), y los modelos de este año repiten la fórmula cómoda + precio justo.

Además, las Tabi de Ulanka llevan varias temporadas reinventándose sin caer en lo disfrazado. Si buscas un zapato que parezca pensado para ti y no para un editorial de moda imposible, el amarillo mantequilla es el tono que alegra cualquier día de oficina sin resultar estridente.

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En mi opinión, estas bailarinas funcionan porque te resuelven el “y ahora qué me pongo” con un solo gesto: calzado plano que parece arreglado sin ser incómodo. No son el zapatito de Cenicienta ni un hype pasajero, son la reinterpretación inteligente de un clásico. Y si tu miedo es que pasen de moda antes de estrenarlas bien, piensa que los tonos lila y azul llevan años colándose en los armarios más sensatos.

🛒 Directo al grano

Precio: Desde 39,99 euros (modelo lila de Mango). El azul de piel cuesta 49,99 euros y el amarillo de Ulanka, 59,95 euros.

Fecha de la promo: Son precios habituales, no una oferta flash, así que puedes comprarlas sin prisa (aunque las tallas vuelan).

Sección donde encontrarlas: Web oficial de Mango (mango.com) y web oficial de Ulanka (ulanka.com), en su apartado de calzado plano. También disponibles en tienda física.