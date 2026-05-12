La ciencia lo dice: la siesta mejora el aprendizaje y estos 45 minutos son mágicos

Reconócelo: la siesta tiene muy mala fama. Cuando alguien dice que se echa una siesta de 45 minutos lo normal es pensar en un sofá, una manta y un “hoy no hago nada”. Pero la ciencia acaba de darle la vuelta a ese cliché: dormir una siesta corta puede ser la forma más inteligente de estudiar. Y no lo digo yo: lo dice un estudio de neuroimagen que ha analizado qué le pasa a tu cerebro cuando te echas esa cabezadita de 45 minutos.

Qué hace tu cerebro en esos 45 minutos de desconexión

En el estudio, publicado en la revista NeuroImage, participaron 20 adultos jóvenes sanos. Durante las pruebas, unos dormían una siesta media de 45 minutos y otros permanecían despiertos. Luego, con técnicas como la estimulación magnética transcraneal y electroencefalogramas, midieron cómo cambiaban sus conexiones neuronales. El resultado fue una sorpresa: después de la siesta, la fuerza sináptica global bajaba, pero la capacidad para formar nuevas conexiones subía. Es decir, el cerebro hacía limpieza y se quedaba más flexible para aprender. Como si hicieras hueco en el armario para la nueva colección, donando lo que ya no te vale y recolocando todas tus camisetas para que ocupen menos espacio. En términos científicos, se produce una restauración homeostática que restaura la plasticidad cerebral y facilita la adquisición de nuevos conocimientos.

El mito que aclama la ciencia: la siesta no te hace vago, te hace listo (pero con matices)

Seguro que has oído aquello de que “la siesta es de vagos”. Pues los datos dicen justo lo contrario. El profesor Christoph Nissen, uno de los autores del trabajo, explica que una siesta alivia la “saturación” por vigilia prolongada y ayuda al cerebro a integrar información, sobre todo cuando llevas horas estudiando o trabajando de forma intensa. No es magia: durante esos 45 minutos no se alcanza el sueño REM profundo, pero sí se refuerza la memoria declarativa, la que guarda hechos y eventos. Ya en 2008, un estudio de Harvard había mostrado que las siestas de 30 minutos mejoraban la fijación de recuerdos en niños, y esta nueva investigación lo confirma en adultos jóvenes. Así que sí, dormir de día puede ser un truco de estudio lícito. Eso sí, con un aviso: una siesta nunca sustituye el sueño nocturno. Si crees que con media horita recuperas tres noches en vela, vas mal.

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Lo que la neurociencia te recomienda en época de exámenes

La clave está en la duración. Los 45 minutos parecen el punto dulce: suficiente para reiniciar las sinapsis sin entrar en sueño profundo, que te dejaría atontado al despertar. Por eso los investigadores recomiendan poner un despertador y no pasar de ahí. En niños y adolescentes, el efecto es aún más potente porque su corteza prefrontal está en pleno desarrollo y responde de maravilla a estas pausas. Yo, que he sido de los que pensaba que dormir de día era perder el tiempo, ahora me planteo seriamente incorporar la siesta a mi rutina de trabajo intenso. Con despertador, claro, que si no luego no hay quien me levante. La neurociencia ya ha hablado: la siesta no es el enemigo del estudio, es su aliada silenciosa.

🧠 Para soltarlo en la cena

Una siesta corta restaura la plasticidad cerebral y mejora el aprendizaje.