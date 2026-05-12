El cambio de uniforme de Leonor que lo cambia todo: así llega a San Javier como nunca la habíamos visto

¿Puede un cambio de ropa contar más que mil palabras sobre el futuro de Leonor? El 1 de septiembre de 2025, la princesa bajó del coche en San Javier (Murcia) enfundada en un uniforme azul que España no le había visto nunca: el del Ejército del Aire y del Espacio, con alas doradas en el pecho y la gorra de plato que convierte a cualquier cadete en aviador.

No fue un detalle de protocolo. Fue el cierre visual de dos años de formación en tierra y mar, y la apertura de la última etapa antes de que Leonor sea proclamada Reina. Un uniforme que simboliza no solo un cuerpo diferente, sino un nivel de exigencia completamente nuevo.

Leonor aterriza en San Javier con el uniforme que nadie esperaba

La princesa Leonor cruzó las puertas de la Academia General del Aire llevando por primera vez la guerrera azul de aviación con solapa cerrada al cuello, decorada con el emblema del Ejército del Aire y dos alas estilizadas en metal dorado. En el pecho, bordados en letras claras, sus apellidos: Borbón Ortiz. Igual que cualquier otro alumno de la academia.

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La gorra de plato azul rematada con ramas de laurel y las hombreras con botón dorado completaban un conjunto que contrasta de forma radical con el verde caqui de Zaragoza. Leonor no llegó como princesa heredera: llegó como una cadete más dispuesta a aprender a volar.

Qué significa este uniforme militar en la carrera de Leonor

La tercera y última etapa de formación castrense de Leonor es también la más exigente en términos técnicos. El programa en San Javier incluye 60 créditos del nuevo Máster Universitario en Ingeniería Militar Aeroespacial de la Universidad Politécnica de Cartagena, lo que convierte este año en una fusión de academia y universidad. El uniforme militar que porta no es solo estético: es el símbolo de un rango —entrará como alférez y saldrá como teniente— que tendrá validez real en su currículum castrense.

Ninguna otra heredera europea ha completado una formación en los tres ejércitos con este nivel de inmersión. Leonor ya pasó por tierra en Zaragoza, por mar a bordo del Juan Sebastián Elcano, y ahora afronta el aire. Tres uniformes, tres cuerpos, una futura comandante en jefe.

El mono de aviadora que desató el efecto Top Gun

El mismo día de su llegada, Leonor se cambió la guerrera azul por un mono verde salvia de vuelo para subirse a bordo de un Pilatus, el avión de entrenamiento básico de la academia. Las imágenes circularon en minutos por todas las redes: gafas de sol, mono ajustado y casco en mano. La revista Elle lo resumió en un titular: "estilo Top Gun".

Pero más allá de la imagen, el momento tenía un peso real: era la primera vez que Leonor tomaba los mandos de un avión. El uniforme militar de vuelo marcó el inicio de una instrucción que la llevará a pilotear aeronaves de combate antes de concluir su etapa en San Javier.

La reacción de Felipe VI que lo confirmó todo

En la Pascua Militar de enero de 2026, la Casa Real publicó un collage que se volvió viral en horas: Felipe VI y Leonor fotografiados con sus respectivos uniformes del Ejército del Aire, con la misma postura, la misma mirada y el mismo emblema en el pecho. El parecido era tan notable que miles de usuarios lo bautizaron como su versión particular del cartel de Top Gun.

Fue la primera vez que padre e hija aparecían unidos visualmente no por la corona, sino por el uniforme militar que ambos vistieron con décadas de diferencia. Un guiño de la Zarzuela que, lejos de ser casual, certificaba que la formación de Leonor no es un trámite: es una continuidad dinástica.

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Etapa de formación Academia Uniforme Rango obtenido Tierra (2023-2024) Academia General Militar, Zaragoza Verde caqui (Ejército de Tierra) Alférez cadete Mar (2024-2025) Escuela Naval de Marín + buque Elcano Blanco de guardamarina Alférez de fragata Aire (2025-2026) Academia General del Aire, San Javier Azul aviación + mono verde salvia Teniente

Lo que viene después del uniforme: Leonor, el futuro y la corona

Según confirman fuentes del entorno de la Casa Real y varios medios de referencia, Leonor concluirá su formación militar en verano de 2026, cerrando así el ciclo de tres años que la ha llevado por tierra, mar y aire. Después, la espera una mochila universitaria: Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid, donde comenzará en el próximo curso.

Pero el legado del uniforme militar no desaparece con el cambio de etapa. Leonor habrá acumulado en tres años lo que pocos jefes de Estado en activo pueden acreditar: formación real en los tres ejércitos, pilotar aviones y navegar en alta mar. Cuando llegue el momento de vestir la corona, la princesa ya sabrá lo que es dar una orden desde dentro.