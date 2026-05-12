Resultados del sorteo de la Bonoloto del 11 de mayo

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este lunes, 11 de mayo, ha estado formada por los números 13, 8, 40, 48, 6 y 9. El número complementario es el 36 y el reintegro, el 0. La recaudación ha ascendido a 2.549.490,50 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) existe un boleto acertante, que ha sido validado en la Administración de Loterías número 4 de Lloret de Mar (Girona), situada en Avda. Vila de Blanes, 101.

De Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) existen dos boletos acertantes, que han sido validados en la Administración de Loterías número 73 de Madrid, situada en Alcalá, 323, y a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado: www.loteriasyapuestas.es.