Xbox cambia las reglas: Asha Sharma anuncia actualizaciones cada dos semanas y cancela Gaming Copilot

Xbox acaba de soltar un bombazo que huele más a purga necesaria que a simple cambio de cara. Y no es un jueves cualquiera: la nueva CEO, Asha Sharma, ha dicho basta a la parálisis que arrastraba la división.

Sharma, sin filtros: “Los jugadores están frustrados con nosotros”

La sucesora de Phil Spencer y Sarah Bond no ha perdido el tiempo. En una reunión interna recogida por The Verge, Sharma admitió con una honestidad casi dolorosa que la compañía tiene trabajo por hacer y que la comunidad nota que la consola no se actualiza lo suficiente. Traducción: el hardware de las Xbox Series X|S lleva demasiado tiempo hibernando.

Lo más gordo no ha sido el mea culpa, sino la receta. A partir de ya, Xbox lanzará actualizaciones de sistema cada dos semanas hasta finales de año. El objetivo, según Windows Central: pulir cada detalle, desde la animación de arranque —que ya cambiaron a finales de abril— hasta la fluidez del panel de control. ¿Un sprint de ingeniería o una huida hacia delante? El tiempo dirá.

Publicidad

Adiós, Gaming Copilot: el asistente de IA que prometió y nunca llegó

Otro cadáver bajo la alfombra. Microsoft ha confirmado que cancela el desarrollo de Gaming Copilot para consolas Xbox y lo retirará también de los dispositivos móviles donde había asomado la patita. La decisión resulta un giro de guion de esos que duelen: en marzo, durante la GDC, mostraron demos en directo y lo vendieron como el futuro. Ahora parece que la prioridad es no molestar a los jugadores con capas de IA que nadie pidió.

La jugada tiene trampa: aunque la división haya coqueteado con la inteligencia artificial, Sharma dejó claro que esa tecnología no está entre sus prioridades inmediatas. En lugar de un asistente que te susurra cómo derrotar a un jefe, prefieren afilar el sistema operativo y que la consola vaya como un tiro. Yo lo compro.

Los exclusivos ya no serán lo que eran (y Forza Horizon 5 se frota las manos)

El tercer pilar de esta sacudida es el replanteamiento de la exclusividad. Sharma ha tirado de datos y de cronómetro: la estrategia actual exige decisiones con una década de recorrido. No es postureo: la edición de Forza Horizon 5 en PS5 colocó más de cinco millones de copias, según cifras internas, y se ha convertido en el mejor argumento para abrir la mano. De momento, la CEO se muestra cauta y huye de compromisos rotundos, pero el mensaje está ahí: el console wars a pelo ya no cotiza como antes.

A esta sacudida hay que añadir una reestructuración de cúpula. El veterano Jason Ronald (alma de Project Helix) ha subido de rango, y tres excompañeros de Sharma en CoreAI aterrizan en puestos clave. Todo huele a fin de ciclo y a obsesión por recuperar la confianza, aunque a algunos jugadores les sepa a poco.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 6,5/10. Las actualizaciones cada dos semanas suenan bien sobre el papel, pero suenan a promesa de salida del túnel más que a realidad ya probada. La cancelación de Gaming Copilot es un acierto si evita otra capa de bloatware; la revisión de exclusivos tiene sentido comercial pero puede dejar huérfanos a los más leales. Comprensible y sensato, aunque todavía le falta garra.

El resumen para vagos (TL;DR)