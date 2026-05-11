Leire Martínez rompe a llorar en concierto al conocerse la vuelta de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh

La vuelta de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh pilló a Leire Martínez a miles de kilómetros de casa, subida a un escenario y con un micro en la mano. La noticia, que llevaba horas quemando las redes, estalló mientras ella arrancaba su gira por Latinoamérica. Y no pudo más. En pleno concierto en Argentina, la exvocalista se derrumbó. Lágrimas en directo, gesto roto y un silencio que lo dijo todo antes de que el público la arropara con una ovación ensordecedora.

El momento, captado por varios fans, ya es viral. Y no es para menos: ver a una artista que ha vivido casi dos décadas bajo los focos de La Oreja de Van Gogh romperse así, justo cuando la banda anuncia el regreso de su predecesora, tiene una carga simbólica brutal.

Su emoción nos parte pero ese amor y abrazo de su banda y su gente nos emociona más. Acá estamos para vos siempre.



Te amamos. pic.twitter.com/mlpfpnurSE — 𝐋𝐄𝐈𝐑𝐄 𝐃𝐄 𝐀𝐑𝐆 𝐎𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 🇦🇷 (@LEIREXARG) May 10, 2026

Cuando el destino te pone en una situación imposible

Leire Martínez ofrecía el primer concierto de su gira en solitario en Argentina. La misma noche en la que Amaia Montero certificaba su regreso a la formación donostiarra. El timing era casi una broma cruel. A los pocos minutos de empezar, la navarra hizo una pequeña pausa y, según testigos, alcanzó a decir que «un poco le afecta el comienzo de gira de La Oreja». Acto seguido, se giró y rompió a llorar.

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Sus músicos no dudaron: corrieron a abrazarla. El público, lejos de quedarse en un silencio incómodo, empezó a aplaudir en señal de apoyo incondicional. Una fan en X lo resumía así: «Esta mujer se merece todo lo mejor del mundo, no aguantó y rompió en llanto después de decir que un poco le afecta». Otra cuenta añadía que fue «terrible, ¡pero la hemos cuidado mucho!».

Un abrazo de su banda y del público como único refugio

Las imágenes que circulan muestran a una Leire visiblemente emocionada, arropada por los suyos. No es solo una anécdota de concierto: es el reflejo de un proceso de duelo profesional. Tras casi 18 años como voz de La Oreja de Van Gogh, su salida en 2025 fue un terremoto silencioso para muchos fans que crecieron con su timbre. Ahora, con las maletas aún sin deshacer del adiós, el regreso de Amaia Montero ha removido todo.

El vídeo acumula cientos de miles de reproducciones y los comentarios se dividen entre quienes la arropan y quienes hacen leña del árbol caído. Pero la instantánea que queda es la de una artista que no pudo contener la emoción y que se entregó sin filtros. Y eso, en un mundo de playback y postureo, es oro.

18 años de historia que no se borran de un día para otro

Leire Martínez entró en La Oreja en 2008 sin que nadie la esperara. Sustituir a Amaia Montero era un encargo casi imposible, y ella lo convirtió en una trayectoria sólida con siete discos de estudio. No fue un remplazo, fue una era nueva. Pero los finales nunca son fáciles, y menos cuando la persona a la que reemplazaste vuelve justo cuando tú empiezas a volar sola.

El lanzamiento de su primer álbum en solitario y esta gira por Latinoamérica y Estados Unidos son la materialización de un proyecto que nace con ilusión, pero también con el peso de la comparación constante. La pregunta no es si Leire Martínez tiene talento —lo ha demostrado de sobra—, sino si la industria le va a permitir existir más allá de la sombra de la banda que le dio fama.

El llanto sobre el escenario argentino es un grito mudo de quien se merece que su historia se cuente en primera persona. Y el público, con ese abrazo colectivo, ya ha dicho lo que piensa.

El chisme en 3 claves (TL;DR)