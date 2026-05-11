El icónico movimiento del hacha de God of War nació por pura pereza de un animador

Que el martillo de Thor volvía a la mano de su dueño con un gesto divino ya nos lo habíamos creído. Pero que Kratos, el espartano más cabreado de los videojuegos, adoptara un truco parecido para su Hacha Leviatán en 2018 fue una revelación de otro mundo. Ahora sabemos que la mecánica no nació de un rayo de genialidad, sino de la pura pereza de un animador que no quería dibujar a Kratos agachándose una y otra vez. Y la anécdota es tan deliciosa que merece un altar en el Valhalla del desarrollo de videojuegos.

Jason McDonald, diseñador de combate en Santa Monica Studio, soltó la sopa durante la GDC de 2019. Según explicó, al principio lanzar el arma y no recogerla parecía un suicidio: 'Kratos tira su arma icónica, esa que estamos intentando que se sienta especial... ¿y si simplemente la dejara ahí?'. El proyecto descartó la idea y pasaron meses hasta que Vincent Napoli, diseñador jefe de sistemas, soltó una sugerencia al estilo de cierto dios nórdico: que el hacha volviera a la mano del jugador con un botón, igual que el Mjolnir de las películas.

Un atajo para un animador que se convirtió en leyenda

El desarrollo de God of War 2018 fue una tormenta de ambición y locura: cámara en tercera persona a lo shooter, Kratos convertido en padre y un arsenal nuevo. La idea del hacha que regresa era demasiado buena para dejarla caer, pero el verdadero empujón vino del equipo técnico. Programadores como George Maul y los prototipos que montaron hicieron el resto. Cuando vieron que el sistema funcionaba con la nueva cámara —literalmente apuntar y lanzar—, la pereza del animador se transformó en el gesto más gratificante del título. El jugador podía lanzar el hacha, repartir estopa con los puños y verla volver atravesando cráneos, todo sin cortes ni pausas forzadas.

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McDonald añadió un matiz crucial: aquel apaño pragmático le dio al arma un 'algo' especial, la misma aura mítica que tenían las Espadas del Caos con sus cadenas. Ese 'algo' abrió la puerta a más añadidos legendarios para el hacha más tarde, y hoy Leviatán es probablemente el icono más reconocible de la etapa nórdica del espartano. Curioso, porque la dirección inicial del juego era extremadamente realista; aquel botoncito abrió la grieta por la que se coló todo el mito.

El dato más jugoso es que sin aquella conversación entre diseñadores, programadores y animadores, probablemente habríamos tenido un Kratos que se agachaba a recoger un hacha como si fuera una moneda de 20 céntimos. Y ahora, en retrospectiva, casi no podemos imaginar el juego sin ese latigazo magnético. La comunidad no tardó en bautizarlo como 'el momento Thor' y todavía hoy, ocho años después, se sigue usando como ejemplo de cómo un atajo inteligente puede definir un combate entero.

Lo que parecía un apaño técnico acabó definiendo el combate

El regreso del hacha no era solo un truco visual: te forzaba a pensar distinto. Lanzabas el arma, atacabas con los puños y la retícula te guiaba mientras el hacha seguía a lo suyo. La cámara en tercera persona, heredada de los shooters, se aprovechaba de ese mismo lenguaje: apuntar, disparar... y el hacha volvía. Todo fluía sin menús ni interrupciones, y eso fue lo que conectó con el público. No es casualidad que en Ragnarök el estudio conservara la mecánica y la llevara al límite con nuevas runas y combos aéreos.

Ahora que conocemos la pereza original, casi da ternura. Porque esa mezcla de pragmatismo y azar es lo que ha parido algunos de los momentos más recordados: el gancho de Just Cause surgió por un bug, los creepers de Minecraft nacieron de un error, y ahora el hacha de Kratos se une al club de los accidentes felices. Santa Monica tomó una decisión que parecía un parche y acabó creando una de las mecánicas más icónicas de la década.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 8/10. Porque el origen de esta historia es tan humano que multiplica el mito de Kratos. El hacha vuelve sola, pero la anécdota hace que vuele mucho más alto. Si alguna vez te sientes perezoso, recuerda que tu atajo puede ser el próximo gran momento del gaming.

El resumen para vagos (TL;DR)