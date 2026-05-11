Cada vez más jubilados miran fuera de España: por qué Portugal vuelve a sonar como refugio para estirar la pensión

¿Tiene sentido habitual toda la vida en España para acabar viviendo peor que un jubilado extranjero en Portugal? La pregunta incomoda, pero los datos empujan a hacérsela: el coste de la vivienda, la luz y la alimentación en España no para de crecer mientras las pensiones, aunque suben, no siguen el mismo ritmo.

En 2026, la pensión media contributiva en España roza los 1.400 euros mensuales, una cifra que en muchas ciudades españolas apenas alcanza para cubrir alquiler, recibos y alimentación. Portugal, a menos de dos horas en coche de Badajoz, ofrece un coste de vida notablemente más bajo y lleva más de una década tendiendo la mano a jubilados extranjeros con ventajas fiscales que, hasta hace poco, eran prácticamente únicas en Europa.

Por qué España ya no da para todo lo que prometía

El envejecimiento de la población y la presión sobre el sistema público han obligado a España a endurecer las condiciones de acceso a la jubilación. Desde enero de 2026, quien no acredite 38 años y 3 meses cotizados deberá esperar hasta los 66 años y 10 meses para cobrar la pensión completa, dos meses más que el año anterior.

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A esto se suma que el gasto total en pensiones de España alcanzó cifras récord en 2024, con casi 13.000 millones de euros desembolsados solo en octubre. El sistema aguanta, pero la presión demográfica hace que muchos jubilados sientan que han aportado mucho y reciben lo justo para sobrevivir, no para vivir.

El imán fiscal de Portugal que lleva años atrayendo a jubilados de España

Durante más de una década, España fue el gran país exportador silencioso de pensionistas al país vecino. Más de 1,5 millones de extranjeros se instalaron en Portugal entre 2009 y 2024, atraídos por el régimen fiscal de residente no habitual que ofrecía tipos del 10% sobre pensiones extranjeras frente al casi 48% que puede alcanzar el IRPF en España.

El atractivo era tan evidente que la Agencia Tributaria española ha tenido que reaccionar. Desde 2025, una resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central establece que un certificado de residencia ya no basta: Hacienda exige que el contribuyente tribute efectivamente en Portugal por su renta mundial antes de considerarle no residente en España.

Cuánto cuesta realmente vivir en Portugal con una pensión española

La Visa D7 portuguesa, la vía más utilizada por jubilados de fuera de la UE, exige acreditar ingresos mínimos de unos 820 euros mensuales en 2025, muy por debajo de la pensión media española. Para ciudadanos de la UE como los españoles, el proceso es aún más sencillo: solo hace falta registrarse como residente europeo.

Una vez instalados, los datos de mercado muestran que vivir en ciudades medias de Portugal como Évora, Braga o Setúbal sale entre un 20% y un 35% más barato que en equivalentes españolas. El coste del alquiler es especialmente significativo: un piso de dos habitaciones en el interior portugués puede rondar los 500-650 euros frente a los 900-1.200 euros en capitales de provincia españolas.

Las ciudades portuguesas que más gustan a los jubilados llegados de España

No toda la geografía portuguesa resulta igual de accesible. El Algarve y Lisboa han sufrido una notable inflación por la llegada de turistas y nómadas digitales, lo que los ha convertido en zonas más caras que la media. Sin embargo, el interior y el norte del país mantienen precios muy competitivos y una calidad de vida que ya está en el radar de muchos jubilados españoles.

Ciudades como Coímbra, Viseu o Castelo Branco combinan servicios sanitarios de calidad, buena conexión con España y un ritmo de vida tranquilo que encaja con lo que muchos jubilados buscan. Portugal fue nombrado el país más seguro del mundo para jubilarse en 2026 según el índice internacional de referencia del sector.

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Destino Alquiler medio 2 hab. Ventaja vs España Lisboa / Oporto 900-1.200 € Similar a capitales españolas Algarve 750-1.000 € Leve ventaja, muy turístico Coímbra / Braga 500-650 € 30-40% más barato Viseu / Castelo Branco 350-500 € Hasta 50% más barato Interior norte (Trás-os-Montes) 250-400 € Máximo ahorro, menor servicios

Qué esperar de Portugal en los próximos años si decides jubilarte fuera de España

La tendencia apunta a que Portugal mantendrá su atractivo para jubilados europeos, aunque el escenario fiscal ya no es tan sencillo como hace cinco años. La eliminación parcial del régimen de residente no habitual y la mayor vigilancia de Hacienda española obligan a planificar el traslado con asesoría jurídica específica antes de tomar ninguna decisión.

Lo que no cambia es la ecuación de fondo: con una pensión española media, vivir en muchas zonas de Portugal permite un nivel de vida superior al que ese mismo dinero garantiza en España. La clave, según los expertos en movilidad de jubilados, es elegir bien la ciudad, regularizar la situación fiscal desde el primer día y no confiar en atajos que Hacienda lleva tiempo cerrando.