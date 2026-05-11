Euphoria 3x05: la violencia extrema y la sexualización de Sydney Sweeney encienden las redes

Sam Levinson sabía exactamente lo que hacía. El quinto episodio de la tercera temporada de Euphoria no solo era polémico: era una declaración de guerra contra cualquier límite narrativo que quedase en pie. Según ha detallado Hipertextual, lo que vimos en pantalla convirtió el drama juvenil en una orgía de violencia, porno explícito y amputaciones que ni en The Walking Dead se habrían atrevido a mostrar con tanta crudeza. Y las redes, claro, estallaron.

La parodia porno de Cassie: cuando la cosificación se convierte en trama

El episodio, titulado This Little Miss Piggy, arrancó con una secuencia que ya está copando todos los debates en X. Cassie Howard —interpretada por Sydney Sweeney— aparece grabando contenido directamente pornográfico para sus plataformas, en un montaje que parodia El ataque de la mujer de 50 pies. Lo que podría ser una metáfora sobre el empoderamiento sexual acaba derivando en un primer plano de sus pechos desnudos mientras camina entre edificios de cartón piedra. Cero sutileza.

La escena ha sido calificada de “innecesaria y degradante” por buena parte de la audiencia y no es para menos: Levinson cruza aquí la línea que separa la crítica del morbo más gratuito, convirtiendo a Cassie en un objeto sexual sin personalidad justo cuando la trama pedía profundizar en su trauma. Si en temporadas anteriores la serie jugaba con la ambigüedad, aquí directamente se quita la careta.

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Rue bajo tierra y Nate sin dedo: el giro gore que nadie esperaba

Y por si la cosa no estaba suficientemente turbia, la trama de Rue (Zendaya) en México mutó en un western criminal con todas las letras. Obligada por el grupo de Álamo a cavar su propia tumba, Rue acaba enterrada viva hasta el cuello en una secuencia de tensión extrema que recuerda más a Breaking Bad que al instituto de East Highland. Muchos seguidores ya hablan de “exceso de violencia” y de un tono que no encaja con el drama psicológico que definía la serie.

Mientras, Nate Jacobs (Jacob Elordi) recibe una visita aún más desagradable: un sicario le amputa un dedo del pie y otro de la mano en primer plano, con una niña pequeña observando desde fuera. La mezcla de horror corporal y voyeurismo infantil ha sido descrita por los fans como “una decisión artística bizarra y de mal gusto”. Aquí la provocación ya no es solo sexual: es pura crueldad gore.

Sam Levinson, el autor que colecciona polémicas (y divide a su audiencia)

Euphoria siempre ha vivido al filo de la controversia, pero este capítulo huele a punto de inflexión. Acusaciones de explotación y misoginia llevan años sobrevolando a Levinson —recordemos las críticas en la segunda temporada por la sobreexposición de Sweeney— pero ahora el showrunner parece haber decidido que el ruido es parte del producto. La serie ha pasado del drama escolar a una pesadilla para adultos sin escalas, metiendo en la coctelera prostitución, creación de contenido sexual y violencia explícita como quien echa hielo.

El personaje de Maddy (Alexa Demie) también se suma al caos: ahora explota a Cassie con un contrato abusivo —firmado bajo ansiolíticos— que le da el 70% de sus ganancias durante diez años, justificándolo como “compensación por el trauma de Nate”. Y después cierra un acuerdo con Álamo para explotar sexualmente a las trabajadoras del local convirtiéndolas en creadoras de contenido. La frialdad con la que todo esto se presenta ha enfurecido a los fans, que ven cómo la amistad se convierte en una relación puramente transaccional y cruel.

El episodio completo está disponible en la página oficial de la serie en HBO, por si alguien quiere comprobar de primera mano hasta dónde puede llegar la deriva de un creador cuando el hype es su único motor.

El resumen para vagos (TL;DR)