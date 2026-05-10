Rosalía sorprende en Sevilla con un concierto gratuito sobre el Guadalquivir junto a la Sinfónica

Netflix tiene dinero. Mucho dinero. Y para demostrarlo, anoche montó un escenario flotante sobre el Guadalquivir, contrató a la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla y puso a Rosalía en el centro de todo. Gratis. Un concierto pop a lo grande, con el río de testigo directo y toda la ciudad paralizada. La excusa: promocionar la segunda temporada de 'Berlín y la dama del armiño', la precuela de 'La casa de papel'.

Un capricho de Netflix (que nos regala un momentazo)

La idea suena a locura calculada. Un escenario diminuto flotando frente al puente de Triana, los músicos de la sinfónica afinando al aire libre y Rosalía, en mitad de la pausa de su LUX Tour, interpretando un set que aún no hemos podido digerir del todo. La plataforma apenas sí se distinguía desde la orilla, pero el sonido de las cuerdas y la voz de la catalana cruzaron el río como un susurro amplificado. Netflix ha entendido que el hype no se compra solo con tráilers: hay que meter a la artista más internacional del momento en una barcaza y dejar que Sevilla haga el resto.

Rosalía llega, firma y paraliza Sevilla

Antes del concierto, Rosalía ya había incendiado las calles. Desde primera hora de la tarde, la gente se agolpó en en los márgenes del río y las inmediaciones del escenario. La vieron firmando vinilos de LUX y Motomami, sacándose selfies y provocando un pequeño caos logístico que las autoridades resolvieron con más resignación que orden. La artista está en un momento dulce: acaba de cerrar la pata europea de la gira con fechas en Londres que cosecharon reseñas de cinco estrellas en The Guardian y NME, y hasta junio no retoma los conciertos en América (Miami, 4 de junio, para los que ya miran vuelos). Este parón de un mes le ha dado margen para aceptar el capricho de Netflix sin despeinarse.

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La promo que se convierte en el plan cultural del verano

Hemos visto a plataformas lanzar dinero en campañas mastodónticas, pero pocas logran que la promoción parezca un regalo para el público y no una cuña publicitaria. Este concierto gratuito tiene más alma que la mayoría de los listening parties que se organizan en los barrios cool de Madrid. Netflix ya hizo virguerías con 'La casa de papel' (el asalto al Banco de España en formato experiencial, los billetes gigantes en Milán), pero meter a Rosalía con orquesta sinfónica en un río es otra liga. La música sonó impecable, el evento se sintió efímero y honesto —dentro de lo que puede serlo un acto de marketing—, y la gente respondió con una entrega casi religiosa. ¿Hay pega? Solo si te empeñas en buscarle tres pies al gato: era gratis, sonó bien y la ciudad vibró. Punto.

El resumen para vagos (TL;DR)