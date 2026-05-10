Ester Expósito y Mbappé sorprenden a MarioTaxi en pleno directo en Madrid

A MarioTaxi le ha pasado lo que cualquier taxista sueña: pillarse en un semáforo de Madrid con Ester Expósito y Kylian Mbappé dentro del coche de al lado. Y encima, que te saluden en directo delante de miles de personas. El streamer, que estaba emitiendo en Twitch, se encontró de bruces con la pareja más inesperada del momento y lo que vino después es puro oro viral.

Todo ocurrió ayer por la tarde, según se ve en el clip que ya suma cientos de miles de reproducciones. MarioTaxi circulaba por Madrid cuando un vehículo le adelantó por la izquierda. Al mirar, se quedó helado. '¿Y esto? ¡Hostias! Mbappé y Ester', soltó al reconocer a los ocupantes. No era un coche cualquiera: dentro iban la actriz de Élite y el delantero del Real Madrid, juntos, tranquilos, como quien va al súper.

El choque viral que no estaba en el guion

El taxista no se lo pensó. Se puso a la altura, bajó la ventanilla y les habló como si fueran colegas de toda la vida. '¿Qué tal Ester? Estoy en stream', dijo mientras la cámara captaba la escena. La actriz, lejos de esconderse, le reconoció: 'Estás a tope con lo de Twitch'. Y ahí ya se montó el pollo. MarioTaxi, con la soltura que da llevar años en esto, aceleró la emoción: '¡Qué ilusión!', añadió, antes de dejarles pasar al llegar al primer semáforo.

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Pero la cosa no quedó ahí. En el siguiente alto, el streamer volvió a ponerse a la altura del coche y le pidió a Ester un favor que ella aceptó sin pensarlo. ¿Quieres mandar un saludo a mi gente?', le preguntó mientras ajustaba la cámara. La intérprete de Élite miró al objetivo, sonrió y saludó con la mano a los miles de espectadores que seguían el directo. Fueron apenas cinco segundos, pero esos cinco segundos han bastado para incendiar Twitter y TikTok con un momento de pura espontaneidad.

Lo que se dijeron en el semáforo (y por qué nos encanta)

No es para menos: ver a una estrella internacional como Mbappé de copiloto y a Ester Expósito en modo esponáneo, sin guion, sin maquillaje de photocall, es el tipo de contenido que las redes devoran. Además, el detalle de que ella ya conociera a MarioTaxi —'¡Qué ilusión!', soltó el streamer— demuestra que la fama tiene estas casualidades que solo pasan cuando enciendes la cámara. El vídeo original, compartido por el propio taxista, acumula cientos de miles de reproducciones en cuestión de horas y los comentarios no dejan de celebrar la naturalidad de la actriz.

A diferencia de otros encuentros forzados, aquí no hubo filtros ni equipos de relaciones públicas. La conversación fue de tú a tú, con la complicidad de quien se reconoce en la calle. Y eso es lo que ha conquistado a la audiencia: el saludo improvisado que vale más que cualquier campaña de marketing.

Lo que dice este encuentro sobre la fama en 2026

Hace apenas unos años, un cruce así habría sido un rumor de foro o una foto borrosa en una cuenta de fans. Hoy, con media España haciendo directos desde el coche, la frontera entre el famoso y el creador de contenido se ha disuelto. Ester Expósito, acostumbrada a alfombras rojas, no tuvo problema en interactuar con un streamer al que sigue. Mbappé, que normalmente evita los focos fuera del campo, se dejó ver tranquilo. La normalidad del momento es el verdadero triunfo viral.

El precedente más claro lo tenemos con los taxistas youtubers de Nueva York o los streamers que convierten cada trayecto en un show. Pero en España, MarioTaxi ha llevado la fórmula al siguiente nivel: transformó un atasco en una exclusiva mundial. Y nos recuerda que en 2026 la suerte no está en los platós, sino en la calle, con la cámara siempre encendida. Ojo, que igual la próxima vez nos encontramos a Rosalía pidiendo un taxi.

El chisme en 3 claves (TL;DR)