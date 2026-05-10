Punch, el mono solitario de Japón que enamoró a internet, ya crece y se integra en la tropa

Punch tiene nueve meses, pesa dos kilos y medio y ya es más famoso que la mayoría de los influencers que pueblan TikTok estos días. Su historia empezó en julio del año pasado, cuando su madre lo rechazó tras un parto complicado durante una ola de calor en Japón. Los cuidadores del zoo de Ichikawa, en los frondosos suburbios de Tokio, le dieron un peluche de orangután para consolarlo. Lo que pasó después ha convertido a este macaco en un fenómeno global que mezcla ternura, resiliencia y la lógica impredecible de internet.

Del abandono al estrellato: la historia detrás del meme

La vida de Punch no empezó con buenas cartas. Nacido en el zoo de la ciudad de Ichikawa, fue abandonado al nacer y tuvo que ser reintroducido en su tropa de 56 macacos el pasado enero. Sin la guía de su madre, le costó horrores integrarse y pasaba los días jugando solo, aferrado a ese peluche de orangután que se convirtió en su única compañía. Pero en febrero ocurrió algo que nadie en el zoo esperaba: compartieron su historia en X, la red antes conocida como Twitter, con un mensaje que era pura ternura: “Actualmente, hay un mono bebé en el recinto de los monos que sujeta un peluche. ¡Se llama Punch y es un niño! Por favor, ¡cuiden con cariño el crecimiento de Punch!”.

Internet hizo el resto. En cuestión de semanas, Punch ya era “Punch-kun” — kun es ese sufijo cariñoso japonés que se usa para los chicos— y el zoo empezó a recibir mensajes de ánimo de todo el mundo. También donaciones: más de 200.000 dólares en pocos meses, lo que ha triplicado las visitas hasta alcanzar los 90.000 asistentes en marzo. El peluche de orangután de IKEA que inspiró la historia se agotó. Literalmente. El fenómeno Punch incluye camisetas, pegatinas, figuras de acción e incluso una parodia en Saturday Night Live donde fingieron entrevistar a su madre biológica.

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Fama, polémica y el arte de ignorar a los turistas

No todo ha sido una postal idílica. En cuento Punch se volvió viral, llegaron las críticas. Algunos internautas se quejaron de de las condiciones en la montaña artificial donde vive la tropa: una formación rocosa abarrotada y con poca sombra. Grupos como PETA pidieron que lo trasladaran a un santuario, sobre todo después de que circularan vídeos donde otros monos mayores lo arrastraban o le daban algún que otro manotazo. El zoo respondió con pedagógica frialdad: emitieron varios comunicados explicando el comportamiento jerárquico de los macacos, la dinámica de poder en las tropas y ese acoso que, en el mundo primate, es más socialización que crueldad gratuita.

El caso es que a Punch, mientras tanto, todo eso le ha importado más bien poco. Nueve meses tiene el crío y ya gestiona la fama mejor que muchas estrellas juveniles. Ignora a los cientos de fans que lo fotografían a diario. Juega con cadenas, se deja acicalar por los mayores y, de vez en cuando, roba algún snack a otros compañeros de tropa. Según informa el reportaje del New York Times, el peluche de orangután ya es cosa de las noches: ya no corretea con él por el recinto, aunque el zoo guarda dos copias para lavarlo a diario. La transición de meme a mono funcional está en marcha.

Por qué nos importa tanto un macaco de dos kilos

Quizá la pregunta no es por qué Punch se ha vuelto viral, sino por qué nos resistimos a soltarlo. La historia es sencilla y devastadoramente efectiva: un animalito frágil que encuentra consuelo en un peluche mientras lidia con el rechazo de su propia especie. En 2026, año de tensiones geopolíticas y un cambio climático que ya no es noticia sino rutina, el macaco del zoo de Ichikawa se ha convertido en una válvula de escape emocional colectiva. Una especie de refugio mental para no pensar en las guerras ni en la gasolina. No es tan distinto al fenómeno que generaron otros animales virales — como el perro Shiba que frunce el ceño o los videos de pandas cayéndose de los árboles—, pero aquí hay un matiz extra: la superación personal antropomorfizada en un macaco que se sobrepone al bullying primate.

Riko Kusumoto, una japonesa de 23 años que vende muebles, se tomó un autobús nocturno desde Kobe hasta Ichikawa solo para verlo en persona, con su peluche de orangután bajo el brazo. Yuko Tanaka, de 66, visitó el zoo con su hija y resumió el sentimiento popular: “No se rinde y vive su vida al máximo, y eso es lo que me conmueve”. Quizá ese sea el asunto: que necesitábamos a alguien a quien decirle “¡Aguanta, Punch!” para sentir que también nosotros podemos hacerlo. La próxima vez que la actualidad apriete, ya sabes: busca a Punch-kun en tu timeline y recuerda que la resiliencia, a veces, pesa dos kilos y medio y viene con cola.

El resumen para vagos (TL;DR)