Descubren en Escocia una isla artificial neolítica más antigua que Stonehenge: era para banquetes rituales

En algunas zonas rurales de Escocia llevan siglos contando que, cuando el agua baja, aparecen lo que llaman 'las huellas de los antiguos'. Hasta ahora se pensaba que eran leyendas de pueblo o, como mucho, piedras arrastradas por el tiempo. Pero lo que acaba de emerger del lago Loch Bhorgastail no solo da la razón a los vecinos: es más viejo que Stonehenge, más organizado de lo que nadie imaginaba y esconde una historia que nos obliga a mirar el Neolítico británico con otros ojos.

Una isla que no es una isla cualquiera

Lo que a simple vista parece un islote perdido en la isla de Lewis es en realidad un crannog: una isla artificial construida hace entre 5.500 y 5.800 años. La base original era una plataforma de madera de 23 metros de diámetro, reforzada con ramas y vegetación, y luego ampliada a lo largo de los siglos con capas de piedra hasta formar la pequeña porción de tierra que asoma hoy. Para que te hagas una idea: cuando aquí ya se celebraban banquetes, las pirámides de Egipto eran un proyecto que nadie había dibujado aún.

Los arqueólogos de la Universidad de Southampton, que han llevado la investigación, creen que la construcción se inició entre 3800 y 3300 a.C., varios siglos antes de que Stonehenge empezara a ser algo más que una cantera. Y no fue un capricho: la isla se reutilizó y modificó durante miles de años, desde el Neolítico hasta la Edad del Hierro, lo que demuestra que aquel lugar tuvo un significado profundo para generaciones enteras.

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Un camino que se esconde bajo el agua

Uno de los detalles más alucinantes apareció bajo la superficie: una calzada de piedra sumergida que unía la isla con la orilla. Hoy está oculta, pero en su día permitía que comunidades enteras accedieran a la plataforma sin mojarse los pies. Eso cambia la idea de que los crannogs eran refugios aislados o estructuras simbólicas perdidas en medio del lago. Aquí se venía en grupo, se compartía comida y se hacía algo más que mirar el paisaje.

La calzada también da pistas sobre el nivel de planificación que manejaban estas sociedades: coordinar la construcción de una isla artificial con un camino elevado en una zona pantanosa no es cosa de cuatro personas con ganas de hacer una barbacoa. Requirió conocimientos de hidrología, materiales y, sobre todo, cooperación a gran escala.

La combinación de drones, cámaras estancas y estereofotogrametría ha sido clave para mapear el yacimiento con precisión centimétrica. Esta técnica, desarrollada específicamente para aguas poco profundas, abre una 'zona ciega' que hasta ahora era un dolor de cabeza para la arqueología. Y lo mejor: los investigadores sospechan que bajo los cientos de lagos escoceses podrían esconderse muchas más plataformas de este tipo, con orígenes mucho más antiguos de lo que se creía.

De banquetes y gentes organizadas

Alrededor del crannog aparecieron cientos de fragmentos de cerámica neolítica, algunos con restos de comida adheridos. No eran vasijas decorativas: eran cuencos y platos que se usaron de verdad en reuniones comunitarias. La hipótesis es clara: aquello era un espacio para banquetes rituales, donde la comida, el agua y la construcción colosal creaban un escenario con un significado social y espiritual compartido.

El hallazgo obliga a abandonar la imagen de las comunidades neolíticas británicas como grupos dispersos y técnicamente limitados. Aquí hubo capacidad para organizar mano de obra, transportar materiales y mantener viva una tradición durante milenios, mucho antes de que Stonehenge se convirtiera en icono. Es decir, no eran tan 'primitivos' como nos habían contado.

Si te gusta imaginar cómo serían aquellas celebraciones, piensa en Hogmanay escocés pero con antorchas, hace 5.500 años, y sin castillos de fondo. La mayoría de los fragmentos encontrados pertenecía a vasijas que probablemente contuvieron cereales o carne cocinada, lo que refuerza la idea de que no se trataba de un simple almacén, sino de un lugar donde se compartía el alimento de forma comunal. La arqueología submarina está demostrando que el Neolítico fue más complejo, más conectado y más festivo de lo que imaginábamos.

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El resumen para vagos (TL;DR)