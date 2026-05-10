Dragon Quest XII se anuncia el 27 de mayo: el bombazo que todos esperamos

Han pasado cinco años desde que Dragon Quest XII apareció en un evento con un logo y la promesa de que 'estamos trabajando en ello'. Desde entonces, el silencio ha sido tan absoluto que parecía que Square Enix había metido el proyecto en un cajón y tirado la llave al mar. Pero Yuji Horii, el creador original de la saga, acaba de confirmar un streaming especial el próximo 27 de mayo para celebrar el 40 aniversario de la franquicia. Y sí: se anunciará el próximo juego.

Cinco años de silencio con solo un logo como testigo

El anuncio original de Dragon Quest XII en 2021 nos dejó un logo en llamas y una venda en los ojos. Metafóricamente hablando, los fans llevan con esa misma venda desde entonces, esperando cualquier migaja de información. No ha habido gameplay, ni filtraciones serias, ni siquiera un pantallazo. Para un JRPG de esta envergadura, es un silencio atronador.

Horii ha sido claro en sus declaraciones: el 27 de mayo habrá un directo 'MUY especial', con el siguiente título de la saga como protagonista. También ha dicho que hay 'varias otras cosas' preparadas, aunque sin dar detalles. El hype está servido en bandeja de plata, pero con el runrún de fondo de si Square Enix puede estar de verdad a la altura.

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El 27 de mayo: ahora o nunca para la duodécima entrega

La fecha no es casual: el 27 de mayo de 1986 salió el primer Dragon Quest en Japón. Cuarenta años después, la única forma de honrar ese legado es con un bombazo. Y en la ecuación, Dragon Quest XII es la pieza que debe encajar sí o sí. Si Horii aparece en pantalla y suelta un 'seguid esperando', el cabreo en redes va a ser de aúpa.

Pero hay juego. Todo apunta a que el proyecto está en una fase avanzada de desarrollo, porque de lo contrario no se atreverían a convocar un evento así. Lo mínimo exigible es gameplay real, y lo deseable, una ventana de lanzamiento. Cinco años de espera no se saldan con otro logo.

Qué pasa si el anuncio no es Dragon Quest XII

Aquí es donde la cosa se pone interesante. La franquicia ha sabido diversificarse con remakes y spin-offs que han funcionado bien. Dragon Quest Builders es un ejemplo de cómo una idea aparentemente menor puede convertirse en una mina de oro. Y los remakes de los primeros juegos —esos sí— llegaron en el momento justo.

Así que hay un escenario alternativo: que el 'siguiente juego' sea una nueva colección de remakes, o incluso Dragon Quest Builders 3. Sería un movimiento lógico, pero no colmaría las expectativas de una comunidad que lleva media década esperando la entrega numerada. El riesgo de defraudar es altísimo, y Square Enix lo sabe. La última vez que la compañía jugó al despiste con un aniversario importante —el 35.º de Final Fantasy—, la respuesta fue tibia.

La comunidad japonesa, mucho más ruidosa de lo que se suele creer, ya está llenando foros con quinielas. Y la occidental, ídem. El hype train ha salido de la estación y no parece que vaya a frenar hasta el mismo 27 de mayo . Entonces saldremos de dudas.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 8.5/10. Dragon Quest no defrauda cuando se lo toma en serio, y la fecha es demasiado simbólica para un simple teaser. Si Square Enix juega bien sus cartas, esto puede ser el JRPG de la generación. Si no, nos espera otro año de memes y suspiros.

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El resumen para vagos (TL;DR)