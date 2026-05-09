Stranger than Heaven: el RPG del clan Tojo llega en invierno

RGG Studio ha decidido que ya va siendo hora de contarnos de dónde salió realmente el clan Tojo. Stranger than Heaven, su nuevo action-RPG, llegará en invierno de 2026 y promete desenterrar cuatro décadas de traiciones, lealtades y puñetazos musicales.

Con Yakuza: Like a Dragon ya convertido en un clásico moderno, el estudio se guardaba un as bajo la manga: un viaje al origen del crimen organizado japonés que saltará entre los años 60 y los 2000, según ha detallado el propio equipo en un reciente evento de prensa y en un adelanto especial en el podcast de AnaitGames. La ambición es descomunal, pero si alguien puede contar cuatro décadas de mafia sin perder el ritmo, es esta gente.

Cuatro décadas, un clan y el origen de todo

Stranger than Heaven no es un spin-off descafeinado. Encarnamos a un fundador del clan Tojo, arrancando en la posguerra y llegando hasta los albores del siglo XXI. La historia se estructura en capítulos que saltan en el tiempo, cada uno con su propio tono: desde los callejones sucios del Tokio de los 60 hasta los rascacielos iluminados de los 80. La narrativa promete ser más cruda que en entregas anteriores, con dilemas morales y una construcción de la lealtad que recuerda al mejor cine yakuza.

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Para los que llevan años preguntándose cómo se montó el entramado que luego heredaron Kiryu y compañía, esto es pura dinamita. Y el estudio no se lo ha tomado a la ligera: el plantel de actores de voz incluye veteranos de la saga y nuevos fichajes, aunque los nombres concretos aún se guardan con celo.

Combate a cuatro botones y un minijuego que es puro oro

El sistema de combate abandona los turnos de Like a Dragon y vuelve a la acción en tiempo real, pero con un giro curioso: cuatro botones de ataque que corresponden a puñetazo, patada, agarre y un movimiento especial contextual. Nada de combos imposibles: la clave está en leer al rival y usar el entorno. Es un regreso a la esencia, sí, pero con un realismo que recuerda más a Judgment que a las peleas aéreas de Yakuza 0.

El minijuego estrella, sin embargo, es otro cantar. Podremos meternos a productor musical, creando beats y melodías en una suerte de garaje cutre que va evolucionando con los años. Imagina mezclar la nostalgia de los sintetizadores ochenteros con la suciedad del hip-hop noventero, mientras los secundarios te piden que les hagas un temazo para ligar. Esa mezcla de absurdo y sentimiento es muy RGG.

¿Demasiado ambicioso o la jugada maestra de RGG?

Aquí empieza lo interesante. RGG Studio lleva una década demostrando que sabe exprimir su fórmula sin quemarla, y con Stranger than Heaven está moviendo ficha hacia un terreno que muchos fans pedían a gritos: precuela profunda, tono serio y combate rediseñado. El riesgo, claro, está en si lograrán que un arco argumental de 40 años no se sienta ni apresurado ni embarrado.

Hay que recordar que cuando Yakuza 0 llegó, muchos dudaban de encajar una historia de los 80 sin que chirriara, y acabó siendo una joya. Aquí el estudio dobla la apuesta con un salto temporal aún mayor. La clave estará en la cohesión: si los capítulos funcionan como pequeñas películas conectadas, el resultado puede ser brutal. El minijuego musical y el plantel de actores sugieren que no se han dejado el alma solo en la acción, sino en el mundo, y eso es muy buena señal.

Lo que sí hemos podido oír en el adelanto de AnaitGames es que la ambientación musical es una locura: cada década tiene su banda sonora original, con temas que evolucionan con la propia historia. Eso, sumado al doblaje en varios idiomas confirmado, apunta a un lanzamiento con todas las de la ley. Por ahora, el invierno de 2026 se siente lejano, pero con cada detalle que sueltan las ganas suben.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 8,5/10. Precuela ambiciosa, combate renovado y un minijuego musical que huele a clásico instantáneo. Si RGG mantiene el pulso narrativo, estamos ante el lanzamiento del año. Reserva con cautela, pero reserva.

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El resumen para vagos (TL;DR)