¡Oferta LIDL! Freidora de aire de 9,5 litros con doble bandeja a 59,99 euros

LIDL se ha marcado un tanto que ni Xiaomi ni Cecotec vieron venir. Su nueva freidora de aire SilverCast, con doble bandeja y 9,5 litros de capacidad, cuesta 59,99 euros. Sí, has leído bien: 59,99 euros por una airfryer que deja en ridículo a la competencia. La oferta está arrasando en tiendas y ya hay quien dice que es el chollo del año.

Por qué se está agotando antes de que te dé tiempo a pestañear

El boca a boca ha funcionado más rápido que los robots de cocina de moda. En muchos supermercados, las existencias han volado. La razón no es solo el precio —que ya es una locura— sino un diseño que aprovecha el espacio de forma inteligente. En lugar de una cesta enorme e incómoda, esta freidora apila dos bandejas independientes una encima de la otra. Así gana altura pero cabe en el mismo rincón donde guardabas la vieja.

Lo mejor de todo es que las dos bandejas son independientes y se pueden programar con con total libertad. Temperaturas diferentes, tiempos distintos y la opción de sincronizar el final de la cocción para que el pollo y las patatas estén listos a la vez. Puedes freír hasta 1,7 kg de patatas a la vez, suficiente para una cena con amigos o una tarde de antojo. Además, cada bandeja trae una rejilla extra para hacer doble piso, un detalle que muy pocas marcas incluyen.

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Todo esto por 60 euros suena a trampa (pero no lo es)

Técnicamente, la SilverCast no se guarda nada. Las cestas alcanzan temperaturas de 40 °C a 240 °C, con modos predefinidos para patatas, pollo, verduras y pescado. El consumo máximo es de 2.470 W, que para una freidora de aire con doble bandeja no está nada mal. Y el panel de control es sencillo, sin florituras táctiles que solo hacen perder el tiempo.

Por supuesto, hay que ser sinceros: no esperes materiales premium de acero inoxidable grueso ni una app conectada. Esto es LIDL, no Miele. La bandeja superior puede ser un poco más incómoda de limpiar si cocinas mucho, y el ventilador mete algo de ruido (como todas). Pero a este precio, esos detalles duelen menos que en una freidora de 150 euros.

La comparación más directa es con modelos de Xiaomi o Cecotec de capacidad similar: rondan los 120-140 euros como mínimo. Así que aquí LIDL se ha reído de todos. Si encuentras una en tu tienda habitual, agárrala antes de que alguien lo haga por ti. Esta oferta no va a durar.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 9/10. LIDL ha clavado el equilibrio imposible: doble bandeja, 9,5 litros de capacidad y un precio que parece un error de imprenta. Solo le resta un punto por los acabados sencillos y el ruido del ventilador — pegas minúsculas para una ganga de este calibre. Si la ves, cógela ya.

El resumen para vagos (TL;DR)