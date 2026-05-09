Huelga en Samsung por la RAM: 18 días de paro en las fábricas

Samsung se enfrenta a una huelga de 18 días en sus fábricas de RAM: los empleados quieren su parte del boom de la IA. La crisis de los chips de memoria, que ha inflado las cuentas de la surcoreana como un globo de helio, se topa ahora con un conflicto laboral que amenaza con dejarnos sin vuestro próximo teléfono, portátil o tarjeta gráfica un poco más tarde y un poco más caro. El sindicato mayoritario, que representa a unos 90.000 trabajadores, ha puesto las cartas sobre la mesa: si no hay acuerdo, las máquinas se paran del 21 de mayo al 7 de junio. Y eso, en plena fiebre de la inteligencia artificial, es como cortar el oxígeno en una sauna.

Por qué los trabajadores están dispuestos a parar las máquinas

Durante meses, Samsung ha sido el niño mimado de la escasez de memorias, disparando su cotización y sus beneficios a niveles de récord. Mientras la compañía celebra, sus empleados miran las cifras y se preguntan por qué su bonificación sigue topada al 50% del salario anual, cuando en SK Hynix—el rival directo—un trabajador similar se embolsa bonos de 250 o 300 millones de wones. La gota que colma el vaso ha sido el 93,1% de votos a favor de la huelga en abril, una señal de que la paciencia se ha agotado como la garantía de un cargador barato.

El malestar no es nuevo: los trabajadores llevan tiempo acumulando agravios mientras Samsung encadena trimestres multimillonarios. Las protestas ya se notaron en la producción: durante una concentración en el complejo de Pyeongtaek, la fabricación de chips cayó un 58% en el turno de noche y la de memoria bajó un 18%. Si la empresa no cede, el impacto promete ser mucho más grande.

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Lo que piden exactamente (y lo que ofrece Samsung)

La lista de exigencias no es caprichosa. Los 90.000 afiliados quieren dos cosas concretas:

Eliminar el tope del 50% en los bonos de productividad, dejando que estos reflejen de verdad los beneficios que genera la división de semiconductores.

Que se reparta el 15% del beneficio operativo de esa división directamente entre los trabajadores, lo que supondría unos 30.000 millones de dólares en bonos extra (cuatro veces más que el dividendo repartido a los accionistas en 2025).

Samsung ha contraofertado con un tímido 13% y una subida salarial del 6,2%—frente al 7% que piden—, pero el sindicato ni se inmuta. La empresa argumenta que quitar el tope perjudicaría a divisiones menos rentables, pero los trabajadores señalan a SK Hynix y se encogen de hombros: 'Si ellos pueden, ¿por qué aquí no?'.

Si esto explota, lo notas en el bolsillo y en la lista de espera de tu próximo cacharro

La tensión no es solo un drama de pasillos en Seúl. Una huelga de 18 días en las fábricas de memoria de Samsung podría generar pérdidas operativas de más de 6.800 millones de dólares y, lo que es peor, disparar los precios de la DRAM y la NAND Flash a escala global. La cadena de suministro ya baila con los pedidos de memoria HBM para los proyectos de IA, y cualquier tropiezo se traduce en retrasos para el próximo iPhone, la gráfica que sueñas o el centro de datos que soporta tus prompts diarios.

Ya lo vivimos en 2018 con el apagón de Micron o la sequía de chips de 2021, y cada vez que sucede, los fabricantes de dispositivos trasladan el sobrecoste al consumidor o directamente posponen lanzamientos. Si creías que encontrar stock de una GPU era misión imposible, prepárate para una nueva temporada de esperas y sobreprecios. Samsung compite directamente con SK Hynix por los contratos de inteligencia artificial, y este parón podría inclinar la balanza a favor del vecino mientras tú miras el reloj de arena de tu carrito de la compra.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 8/10. La huelga de Samsung es el capítulo más surrealista de la crisis de las memorias. Con las fábricas al límite, 18 días de paro pueden convertir la escasez en un atraco a mano armada a tu bolsillo. Los trabajadores tienen razones de peso y la empresa sabe que ceder ahora es cuestión de imagen y de meter velocidad en la línea de producción — si no quieren que SK Hynix les coma la tostada.

El resumen para vagos (TL;DR)