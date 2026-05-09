Brad Pitt y el cruel recordatorio de que sus hijos le han borrado

La vida da muchas vueltas. El hombre que un día fue el más deseado del planeta lleva una década viendo cómo sus seis hijos le borran del mapa. La última estocada la ha dado Shiloh, de 19 años, con un debut en un videoclip de K-pop que ha sido un cruel recordatorio para Brad Pitt.

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 8/10. No es un beef al uso ni una pulla en redes, pero el drama de una estrella de Hollywood apartada de sus hijos es de esos culebrones que llevan años coleando. La anécdota del videoclip suma una capa más de morbo: la niña que antes era su sombra ahora ni le dirige la palabra.

Un videoclip de K-pop, el último golpe

El mundo flipó con la aparición sorpresa de Shiloh Jolie (sin el Pitt) en el vídeo de 'What's a Girl to Do', el tema de la cantante de K-pop Dayoung. La joven, bailarina y con un talento que no ha heredado de cualquiera, se marcó un papel protagonista que en otras circunstancias habría llenado de orgullo a su padre. Pero Brad Pitt no estaba en la lista de invitados.

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Según ha revelado una fuente cercana al actor a Radar Online —y que recoge Perez Hilton—, ver a su hija triunfar en algo tan público sin poder celebrarlo con ella ha sido "agridulce". Brad está alucinando con el talento de Shiloh, pero al mismo tiempo es un recordatorio aplastante de que lleva años fuera de su vida.

De ser su favorita a no llevar ni su apellido

La historia de Brad y Shiloh es de esas que duelen. Antes del divorcio explosivo con Angelina Jolie en 2016, eran uña y carne. La pequeña era la que siempre le defendía. Hoy, según la misma fuente, "la situación con Shiloh no puede ser peor: ha cortado todo contacto con él". Y lo del apellido es la guinda: hace tiempo que la chica firmó como Shiloh Jolie a secas, dejando claro de qué lado está.

Que una de las estrellas mejor pagadas del mundo —recordemos que Brad acaba de estrenar su película de F1— no consiga que su propia hija le coja el teléfono es un drama de los que dan que hablar. Shiloh pasó de ser su mayor apoyo a ser una desconocida que prefiere mantener las distancias.

¿Hay vuelta atrás? Lo que se cuece entre bambalinas

A pesar del golpe, Brad no tira la toalla. La misma fuente asegura que está convencido de que Shiloh aún le quiere y que algún día volverá. No piensa atacar a Angelina para limpiar su imagen, una estrategia que muchos esperaban. Prefiere esperar. Y esperar. Y esperar.

El caso recuerda a otros desencuentros familiares de postín, como el de Tom Cruise con Suri, aunque aquí la ruptura parece más profunda. En Hollywood los divorcios siempre dejan bandos, y los hijos suelen pagar los platos rotos. La diferencia es que Brad Pitt tiene recursos para terapia, tiempo y un ejército de fans que le apoyan. Pero ni con esas.

El tiempo dirá si aquel vínculo que parecía irrompible resurge. De momento, la próxima vez que veamos a Shiloh en una alfombra roja o en otro vídeo musical, Brad lo verá desde la barrera. Y duele.

El chisme en 3 claves (TL;DR)