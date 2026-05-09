La diferencia entre el formato digital y el físico en PlayStation es abrumadora

Si todavía compras juegos en caja, eres una especie en extinción. Los últimos números de Sony lo dejan claro: el 89% de los ingresos por venta de juegos completos en PlayStation ya son digitales. El formato físico, que antes era el estándar, se ha reducido a un raquítico 11%. Y no, no es una tendencia pasajera sino el certificado de defunción.

La muerte del disco, en un gráfico

Basta con mirar la evolución de los últimos años para entender que esto no es un espejismo. En 2020, el formato digital ya superaba al físico, pero la brecha era de 60-40. Hoy, en pleno 2026, el físico se ha convertido en una nota al pie: apenas 11 puntos porcentuales. Las estanterías llenas de cajas azules van camino de ser patrimonio de museos. Incluso las ediciones coleccionista, que antes incluían discos, se venden cada vez más con códigos de descarga y una caja vacía.

El dato no sale de un foro de Reddit: lo ha confirmado la propia Sony en su última presentación de resultados. La clave no es solo que se vendan más copias digitales, sino que la transacción se ha vuelto tan rápida y cómoda que el plástico se percibe como un obstáculo. Ni siquiera los padres que regalan juegos a sus hijos se toman la molestia de pedir un disco.

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El coleccionismo se convierte en un lujo para nostálgicos

Que levante la mano quien todavía guarda una copia de Bloodborne en la mesilla. Ese temblequeo que notas al no encontrar la caja en el cajón es pura decadencia. El físico no muere del todo, pero se transforma en un nicho para coleccionistas con poder adquisitivo. Los mercadillos de segunda mano ya no son lo que eran: los precios se estancan y la rotación se desacelera porque ya casi nadie compra un juego para revenderlo dos semanas después.

Y aquí llega el dato que duele: las tiendas especializadas en físico se enfrentan a un futuro incierto. GameStop ya cerró cientos de locales en EE.UU., y en España, CeX resiste con inventario que podría sobrar en un par de años. El lanzamiento de la PS6, previsto para 2027, podría incluir ya una versión sin lector de discos de serie, empujando aún más la tendencia.

¿Dónde queda la segunda mano? Que levante la mano quien todavía vende juegos en CeX

La segunda mano ha sido el último bastión del formato físico. Pero si casi ningún juego se compra en disco, venderlo después pierde sentido. El mercado se encoge y los ingresos de plataformas como eBay o Wallapop por juegos físicos caen en picado. Solo sobreviven los títulos de nicho extremo —como las ediciones de compañías como Limited Run Games—, que se mueven en círculos muy reducidos.

Sony ya ha entendido que la guerra del formato es cosa del pasado. Microsoft lo entendió aún antes, con Game Pass como punta de lanza. La propuesta de valor ya no es qué soporte elijes, sino cuántos juegos puedes tener rotando en tu SSD sin moverte del sofá. La nostalgia por el papel y el plástico se queda para los que aún recuerdan el olor a nuevo de un manual de instrucciones.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 8,5/10. La industria del videojuego lleva una década empujando hacia el todo digital, y este 89% es un hito que confirma de una vez por todas que el físico es residual. Para los que aman las cajas, es una puntuación de 2/10, pero la realidad no entiende de discos.

El resumen para vagos (TL;DR)