Desesperación y medidas drásticas en DAZN por el batacazo en pleno año de renovación de derechos de la F1

Otro parón de tres semanas. Habrá que esperar hasta el 24 de mayo para el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1, la competición reina de la categoría del motor que viene de vivir en abril otro varapalo. Debido al conflicto en Oriente Medio se cancelaron dos carreras (Baréin y Arabia Saudí) del principio del calendario, lo que nos ha tenido con prácticamente un mes de sequía antes del pasado fin de semana.

Estamos en una situación que, sin duda, alimenta el desapego del aficionado a la Fórmula 1, sobre todo porque el inicio de la temporada 2026 no ha sido muy ilusionante a nivel de espectáculo por la nueva normativa y el comportamiento de los monoplazas en pista. Y eso es un problemón para DAZN, que está sufriendo numerosas bajas de su plan Motor.

Asimismo, la plataforma ha recibido duras críticas en las últimas semanas por la posición de sus comentaristas en relación a la polémica del reglamento (empezaron criticándolo muy duramente pero luego se suavizó porque, evidentemente, va en contra de los intereses de la compañía que les paga), conformando un cóctel explosivo nada beneficioso. ¿El resultado? DAZN F1 se tiene que enfrentar cada vez más a menudo a peores cifras de audiencia.

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Ya contamos en este medio que el Gran Premio de Japón fue un verdadero batacazo, con la retransmisión en DAZN perdiendo cerca de la mitad de su audiencia respecto al año anterior, con 60.000 espectadores frente a los 124.000 televidentes en aquel domingo de 2025. Fue el registro más bajo en siete años para este evento en la plataforma... pero lo ocurrido este pasado fin de semana acaba confirmando la crisis.

El logo de DAZN en un micrófono de la plataforma | Fuente: Agencias

La crisis se evidencia en el GP de Miami

Y es que el Gran Premio de Miami de Fórmula 1 perdió un 39 % de la audiencia registrada el año pasado, según los datos que maneja el analista de audiencias MedF1osTV. En algún momento se conectaron 495.000 espectadores, pero la carrera reunió a 292.000 televidentes de media y un 3,4 % de share, muy lejos del 4,1 % de 2025 o el 4,4 % de 2024. Y todo pese a haberse adelantado su retransmisión a una hora más amable para el público español debido a una amenaza meteorológica.

Pero es todavía más sangrante si nos vamos a la sprint y la clasificación. En la carrera sprint de Miami, se ha perdido el 50 % de audiencia respecto a 2024, y un 37 % frente al año pasado. En la clasificación, los 60.000 espectadores fueron menos de la mitad de los de 2024 (un bajón del 54 % en torno a 136.000 televidentes) y muy lejos de los de 2025 (102.000 espectadores y una bajada del 41 %).

Y ya ni hablemos de comparaciones con cuando la Fórmula 1 se emitía en abierto. Por ejemplo, ayer se cumplieron 20 años del Gran Premio de Europa de 2006. Una carrera de mitad de temporada de hace dos décadas firmaba 5.167.000 espectadores y un 49,5 % de share. Absolutamente inalcanzable hoy, principalmente por el factor de acceso y de éxito del principal piloto español.

Hay que dejar claro que, aunque la F1 vive una crisis reputacional por el nuevo reglamento, las audiencias están aumentando en otros países. Sin ir más lejos, en Italia el GP de Miami mejoró un 30 % su audiencia comparándola con la de 2025. Sí, se debe principalmente a que el piloto de Mercedes Kimi Antonelli es candidato al campeonato, pero eso no justifica lo que ocurre en España, porque el año pasado tampoco estaban compitiendo por algo Carlos Sainz Jr. y Fernando Alonso.

Otra oferta a la desesperada de DAZN y la renovación en el aire

La respuesta de DAZN a la sangría de bajas de suscripciones es la de seguir realizando descuentos agresivos. La plataforma ha rebajado a mitad de precio su suscripción al plan Motor, pasando de pedir 19,99 euros a 9,99. Se trata de una oferta flash solo disponible hasta el 10 de mayo, una estrategia habitual para generar cierta urgencia en el usuario dudoso, que ni valorará que tiene que esperar hasta finales de mes para ver una nueva carrera de F1.

Precios de DAZN F1 a 7 de mayo de 2026 | Fuente: DAZN

Desde DAZN podrían defender que esta rebaja no tiene nada que ver con el problema que están teniendo en audiencias con la Fórmula 1 señalando las otras suscripciones con promoción, como la del paquete Fútbol (de 19,99 a 9,99) o la del plan Baloncesto (de 9,99 a 2,99).

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Pero que no te engañen: los descuentos de estos casos no tienen nada que ver. El plan Fútbol se rebaja porque se acaban las competiciones y es una manera de seguir cobrando en los meses de inactividad, ya que para añadir el Mundial 2026 tienes que pagar un extra de 19,99 euros o irte al plan Premium. En el caso del plan Baloncesto, la rebaja se debe a aprovechar un movimiento promocional en redes en la que el jugador del Real Madrid Mario Hezonja propuso ese precio si metía otro triple desde el logo, lo cual logró el pasado fin de semana.

Además, es importantísimo resaltar que los precios de las suscripciones de DAZN tienen la trampa de que requieren permanencia durante 12 meses. Si no quieres comprometerte, tendrás que abonar más. Con el Plan Motor, a DAZN le interesa que pagues todo el año, y por eso la suscripción mensual cuesta 39,99 euros.

Merece la pena recordar que DAZN se hizo con los derechos en exclusiva de la Fórmula 1 por tres temporadas (2024, 2025 y 2026) en un contrato que termina este mismo año. No se conocen los términos del acuerdo, pero en Expansión aseguraron que fuentes del mercado cifran en 55 millones de euros el pago por temporada.

Con todo, a principios de año pudimos saber que la plataforma se encontraba preparándose para abordar la renovación de los derechos del campeonato y, con ello, mantener su posición como canal de retransmisión exclusivo del Mundial en nuestro país. A día de hoy no podemos confirmar cómo avanza el proceso, pero lo que es seguro es que la forma de enfocar la negociación y la estrategia a varios años vista ha cambiado fruto de la crisis de audiencia en la que se encuentran inmersos.