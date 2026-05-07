El carismático actor gallego Pedro Alonso ha confirmado oficialmente que dejará de dar vida al personaje que lo catapultó al estrellato mundial. Hablamos, por supuesto, de su icónico papel de Berlín en la exitosa franquicia 'La casa de papel' nacida originalmente en Atresmedia y consolidada en el catálogo bajo demanda.

Desde la propia directiva de Netflix han asegurado a medios especializados que esta renuncia marca el cierre absoluto de la serie derivada. La segunda temporada, que aterriza de forma inminente a nivel global el próximo viernes 15 de mayo, se convertirá así en la última vez que veamos al brillante ladrón en acción. El nuevo bloque de episodios llegará a nuestras pantallas bajo el sugerente título de la nueva misión y promete llevar las emociones al límite en lo que será su gran despedida televisiva.

La difícil decisión de soltar a Berlín en su mejor momento

Pedro Alonso abandona a Berlín y Netflix sentencia el final definitivo de la serie | Fuente: Netflix

Comprender los motivos detrás de la renuncia de un actor a su rol más aclamado nunca es sencillo. Para Pedro Alonso, esta determinación comenzó a gestarse en 2025, justo después de finalizar las intensas jornadas de grabación que tuvieron lugar en la ciudad de Sevilla. A través de unas profundas declaraciones concedidas al diario El País, el intérprete ha querido sincerarse contigo y con todos los seguidores que lo han apoyado incondicionalmente, detallando el agotamiento extremo que sufrió recientemente.

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“En ningún momento de estos nueve años, hasta este pasado, había sentido que tenía que cerrar este ciclo. Sí había tenido dudas en varios momentos sobre si yo podía sostener el personaje. Pero el año pasado fue muy duro, el rodaje fue muy demandante en lo físico y psicológico”, confesó el artista.

Sin embargo, el factor profesional que lo lleva a abandonar Berlín no fue el único detonante. El actor tuvo que enfrentarse a una tragedia íntima que lo sacudió por completo mientras se encontraba inmerso en la producción. “Fue paralelo a la enfermedad y fallecimiento de una persona que me ha acompañado durante toda mi trayectoria profesional, Clara Heyman, mi única representante. No me di cuenta del impacto que estaba teniendo en mí a todos los niveles hasta que terminé de rodar”, relató.

Una despedida desde la intuición para el carismático Berlín

Una despedida desde la intuición para el carismático Berlín | Fuente: Netflix

Lejos de tratarse de un movimiento fríamente calculado por agencias de relaciones públicas, el actor insiste en que todo nació de una necesidad vital innegable. Para él, dar un paso al costado en este punto álgido de popularidad responde exclusivamente a escuchar su propia voz interior y a respetar las etapas naturales de su carrera artística.

“Tengo la sensación de que he completado un ciclo descomunal de la vida con un personaje que me ha hecho volar muchísimo y que la mejor forma de honrar todo lo que me había pasado era soltarlo. Ha sido tomar la decisión y sentir que mi vida se movía de cabeza hacia lo siguiente. Es una cuestión de piel, saber que para vivir la vida uno tiene que entender que hay fases, y que una vida son varias vidas”, explicó.

A pesar de las posibles sugerencias externas para mantenerse en la cima asegurada, él optó por la honestidad hacia su oficio. “Bueno, obviamente no todo el mundo ha pensado lo mismo. Una vez me dijo Concha Velasco: 'Un éxito no se deja, Pedro, un éxito no se deja'. Pero yo siento también, aunque no sé si esta frase es mía o la he dicho en la serie, que la mejor forma de honrar el amor es en ausencia, y a veces la mejor manera de honrar un éxito es yéndose”, reflexionó.

Actuando bajo lo que él mismo define como un “principio de responsabilidad”, profundizó sobre cómo entiende su vocación: “Pero no hay cálculo, no tiene que ver con algo intelectual y una estrategia de mi vida. No soy un actor que diga, quiero hacer cada vez un personaje diferente. No, yo lo que quiero es tener un principio de conexión con lo que estoy caminando, y tener la sensación de que hay combustible que me invita a reforzar mi compromiso. Irme tiene que ver con este compromiso, pero también con la saga y el rol. Y ha sido desde el estómago, algo hizo en mi estómago clac, y cada vez hago más caso a mi estómago”.

El encuentro con los creadores y el legado de Berlín

Comunicar una noticia de esta magnitud a los responsables del proyecto, Álex Pina y Esther Martínez Lobato, fue un desafío en sí mismo. El actor describió esa reunión crucial como un “encuentro realmente emocionante”, donde las emociones estuvieron a flor de piel tras años de estrecha colaboración en los estudios de Vancouver Media.

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“Yo no quería que lo sintiesen mal. Me han hecho volar, me han dado confianza. Es un regalo de la vida que alguien te dé combustible y más combustible, es algo que uno tiene que honrar. Sí, es verdad que no les ha dejado indiferentes, pero he sentido mucha empatía por su parte en términos humanos e íntimos. Hemos vivido cosas increíbles juntos, y eso nos lo quedamos”, relató el protagonista.

Sevilla tiene el arte. Ellos el plan para robarlo. ‘Berlín y la dama del armiño’ llega el 15 de mayo. pic.twitter.com/KBpI1Ja81I — Netflix España (@NetflixES) May 6, 2026

En cuanto al hilo narrativo que los espectadores verán en pantalla, garantizó que, si bien la trama se despide, todo estará finamente hilado. “Álex Pina siempre ha tenido un celo muy grande por que hubiese concordancia entre todas las piezas. Nadie sabía que yo iba a tomar esa decisión durante el rodaje, pero pienso que es un final natural”, aseguró. Además, para alegría de los fans más observadores, adelantó que en estos nuevos episodios “se dejan semillas que conectan con el mecanismo de lo que estaba en La casa de papel”.

Qué nos espera en la última temporada de Berlín y la dama del armiño

Qué nos espera en la última temporada de Berlín y la dama del armiño | Fuente: Netflix

Si te preguntas de qué va este gran cierre, te adelantamos que el tráiler oficial revelado este miércoles promete una dosis de adrenalina insuperable. La acción principal nos traslada a Sevilla, donde el genio criminal y su inseparable Damián vuelven a convocar a la banda. Esta vez, el objetivo inicial parece ser sustraer la mítica pintura de Leonardo Da Vinci. No obstante, el robo es simplemente una cortina de humo magistralmente diseñada.

El verdadero foco de esta operación recae en el duque de Málaga y su esposa, un influyente matrimonio que comete el grave error de creer que pueden someter al protagonista mediante chantajes. Este atrevimiento destapará el lado más implacable y vengativo del ladrón, desencadenando un plan repleto de poder, engaños y venganza que él mismo cataloga en la ficción como “una obra de arte”. Por su parte, el aristócrata andaluz describirá la ofensiva de sus rivales como una maniobra “de cirugía y mente fría”.

En definitiva, estos últimos ocho capítulos, dirigidos por los talentosos Albert Pintó, David Barrocal y José Manuel Cravioto, nos presentarán un golpe definitivo, promocionado abiertamente como “el mayor de la historia”. Las cámaras se han encendido en diversas localizaciones clave de la geografía española, abarcando desde Madrid hasta Peñíscola y San Sebastián, para otorgarle una factura visual impecable a este gran adiós.

El elenco que acompañará a Berlín en su atraco de despedida

Un desenlace de este calibre requiere un equipo a la altura de las circunstancias. Podrás disfrutar nuevamente del talento de figuras ya conocidas en este particular universo delictivo. Regresan a sus puestos Michelle Jenner, Tristán Ulloa, Begoña Vargas, Julio Peña Fernández y Joel Sánchez, consolidando ese núcleo duro que tan bien funcionó en la entrega anterior, conocida bajo la etiqueta de las joyas de París.

A este grupo consolidado se suman incorporaciones de peso que prometen revolucionar las dinámicas internas. Inma Cuesta llega pisando fuerte en el papel de Candela, un personaje clave que logrará despertar nuevas facetas emocionales en el protagonista, robándole directamente el corazón. Frente a ellos, José Luis García-Pérez y Marta Nieto encarnarán al duque y la duquesa de Málaga, respectivamente, erigiéndose como los grandes antagonistas de esta etapa final.