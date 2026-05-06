Timothée Chalamet planta a Kylie Jenner en la Met Gala para ir a los Knicks

Timothée Chalamet ha pasado de la Met Gala y se ha ido a ver un partido de los Knicks. Sí, has leído bien: Kylie Jenner, sola, en la alfombra más importante del año, mientras él estaba en el Madison Square Garden con los ojos puestos en el baloncesto y no en su pareja.

La noche en la que Kylie Jenner desfiló sin su chico

La Met Gala 2026 se celebró este 4 de mayo con el glamour de siempre y un montón de looks que ya están dando la vuelta al mundo. Pero la ausencia de Timothée Chalamet al lado de Kylie Jenner fue el verdadero plot twist. La empresaria lució un diseño espectacular y posó ante los fotógrafos, pero muchos notaron que le faltaba la otra mitad. Y no, no fue porque el actor estuviera enfermo o de viaje: sencillamente, prefirió ir al Madison Square Garden.

Según varios medios, Chalamet asistió al partido de los Knicks esa misma noche. Las imágenes del actor en primera fila, animando como un aficionado más, chocaron directamente con la alfombra roja en la que su novia intentaba brillar. Tela.

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Las redes no perdonan: de los Knicks al 'dramón'

En minutos, Twitter y TikTok se llenaron de comentarios. El debate está servido: ¿es normal que tu pareja elija un partido antes que acompañarte a uno de los eventos más importantes del año? No faltaron quienes defendieron a Timothée, argumentando que la Met Gala no es el paraíso de todos, pero a Kylie no le ha hecho ninguna gracia, según fuentes cercanas.

El propio Timothée Chalamet no ha publicado ninguna story ni tuit aclarando el asunto, mientras Kylie compartió fotos de su look sin mencionar para nada al actor. La indirecta, si es que la hay, es más que elocuente. La cosa está que arde.

Y es que esta no es la primera vez que la pareja protagoniza un momento así de tenso. Ya en los Globos de Oro de hace unos meses, los gestos fríos dieron que hablar. Ahora, la Met Gala parece haber sido la gota que colma el vaso para muchos fans.

Más madera al culebrón Chalamet-Jenner

Los precedentes de otras parejas que han saltado por los aires en plena alfombra roja son incontables. Recordemos, por ejemplo, cuándo Justin Bieber evitó acompañar a Selena Gomez en más de una entrega de premios, o los desplantes de algunos actores de Hollywood que acabaron en ruptura. Pero aquí no hablamos de un noviazgo de dos semanas: Timothée y Kylie llevan mas de un año juntos, y ya se ha hablado de anillo y boda secreta.

Visto lo visto, yo creo que el plantón de la Met Gala no significa una crisis definitiva, pero sí deja claro que la pareja no está en su mejor momento. Que un actor como Chalamet, que sabe perfectamente lo que representa esa gala para su novia, decida irse a ver un partido de baloncesto en lugar de hacer el paseíllo dice mucho, y no precisamente bueno. Ahora agárrate, porque los próximos días van a ser un no parar de titulares. El Met Gala deja siempre drama, pero esta edición lo ha hecho con protagonistas inesperados. Veremos si hay comunicado o silencio absoluto. De momento, el marcador está Knicks 1 – Kylie 0.

El chisme en 3 claves (TL;DR)