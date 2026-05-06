Analistas predicen 45 millones de ventas de GTA VI en PS5 en su primera semana

Alguien en Larian Studios —sí, los que hicieron Baldur’s Gate 3 y se ganaron el cielo de los RPG— ha soltado una cifra de ventas de GTA VI que deja a cualquiera con la ceja levantada. 45 millones de copias en su primera semana, solo en PS5. El dato no sale de una firma de análisis, sino de Cromwelp, responsable de distribución del estudio belga, que ha hecho la cuenta así, como quien calcula cuántos cafés puede pagar con la nómina.

El razonamiento es tan simple que asusta: hay más de 90 millones de PS5 en las casas, y si GTA VI repite el fenómeno que Mario Kart 8 Deluxe supuso para Switch, el 50% de esos usuarios lo comprarían en los primeros siete días. Eso son 45 millones largos. La comparación no es casual: Mario Kart 8 Deluxe tiene un ratio de ventas sobre consolas del 53%, y el tipo de Larian se atreve a poner a Rockstar a la misma altura.

Strauss Zelnick, CEO de Take-Two, ya había reconocido a Bloomberg que existe una presión brutal sobre el estudio, aunque se limitó a predecir 'varios millones' para el día uno. La diferencia es que alguien ajeno a la editora se ha mojado con un número concreto, y eso en una industria que tiende a no mover ficha hasta el último minuto tiene su aquel. El tuit original, del 5 de mayo, incluye la coletilla 'y además el comportamiento del comprador es muy distinto al de 2013', lo que abre otra puerta: ¿estamos ante un mercado que compra más en digital y a precio completo?

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¿Qué significa vender 45 millones en una semana?

Para que te hagas una idea: GTA V vendió 17 millones en su primera semana, que ya es una burrada. GTA IV, 25 millones en toda su vida. San Andreas, un clásico de los que se instalan en el cerebro, ha vendido 30 millones desde que salió. Vice City, 18 millones. Vamos, que si el dato de GTA VI se cumple, la saga entera se quedaría mirando al nuevo desde el bar con cara de 'ya no soy el favorito'.

Y eso es solo en PS5. Si sumamos las copias de Xbox Series X|S (y algún día las de PC, que no llegarán de salida), la cifra total de la primera semana podría superar los 60 millones. Es un número que, de escribirlo en un papel, se te dobla la muñeca. Pero claro, las cuentas de la lechera tienen letra pequeña: el parque de PS5 ronda los 91 millones, sí, pero un altísimo porcentaje de esos usuarios tiene el modelo estándar y un lector de discos que casi no usa. GTA VI llegará en un formato que primará el digital, y ahí el precio no perdona.

Algo más que una predicción de barra de bar

Lo interesante aquí no es solo el número, sino quién lo suelta. Larian no es un cualquiera; el estudio ha demostrado que sabe leer a la comunidad y anticipar ventas con bastante tino. Sin embargo, extrapolar un comportamiento de una consola híbrida a una sobremesa de 2026 es un salto de fe considerable. La Switch tiene un perfil de usuario más familiar y un catálogo donde Mario Kart es casi un sistema operativo; PS5, por muy GTA que lleve dentro, tiene una base de jugadores más fragmentada.

Además, Zelnick ya ha sembrado la semilla del miedo: 'hay miedo a no cumplir expectativas'. Eso encaja con una Rockstar que lleva doce años sin sacar juego nuevo y con un desarrollo que, según todos los indicios, ha costado más que varias películas de Marvel juntas. La presión no es solo creativa, es financiera, y una primera semana de 45 millones aliviaría cualquier dolor de cabeza. Pero en esta industria los récords suelen llegar cuando nadie los espera y fallar justo cuando todo el mundo tiene la calculadora preparada.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 8/10. La cifra de 45 millones es un sueño húmedo de accionista más que una certeza matemática, pero que alguien de Larian se moje le da una credibilidad incómoda. GTA VI va a vender como churros, pero igual la realidad se queda en 30 y pico —que seguiría siendo histórico—. Lo sabremos el 19 de noviembre, fecha en la que los servidores pedirán auxilio.

El resumen para vagos (TL;DR)