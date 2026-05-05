Timothée Chalamet aparece con una camiseta de Argentina y arde Twitter

Timothée Chalamet ha hecho lo que ningún community manager de la AFA habría imaginado: pasearse por Broadway con una campera retro de la Selección argentina y romper internet en cuestión de horas. La foto ya circula por X, Instagram y TikTok, y media Argentina está intentando entender si esto es chivo, fan boy declarado o casualidad cósmica.

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 8/10. Tenemos al actor más caliente de Hollywood, novia Kardashian, prenda de culto de 220.000 pesos y un timeline argentino enloquecido. Cae justo por debajo del drama-drama, pero como contenido viral, es oro puro.

Qué llevaba puesto exactamente y por qué internet ha perdido la cabeza

Vamos por partes. Chalamet apareció en el estreno de The Fear of 13 en Broadway con una campera Adidas de la colección 2006 con el logo de la AFA bien visible. No es una camiseta cualquiera ni una prenda random de mercadillo: es una pieza de culto que ronda los 220.000 pesos argentinos, según los sitios especializados consultados por Infobae. Para entendernos, el equivalente a comprarse una chaqueta de marca, pero con escudo de selección y veinte años de pátina encima.

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El detalle no es menor. La 2006 es de las camperas más buscadas por coleccionistas vintage de fútbol, mezcla nostalgia futbolera con estética blokecore, esa tendencia que lleva un par de temporadas convirtiendo cualquier prenda deportiva ochentera o noventera en pieza fetiche de moda urbana. Que Chalamet la luzca en Broadway, junto a Kylie Jenner y parte de su familia, multiplica el efecto por mil.

Por qué medio Twitter argentino lleva ocho horas haciendo memes

La reacción ha sido instantánea y, sobre todo, muy argentina. Memes sobre la argentinización del actor, bromas sobre una posible llamada del Chiqui Tapia, hilos preguntándose si sabe quién es Messi, si ha visto la final del Mundial o si esto es un placement encubierto de Adidas. La conversación ha saltado del fandom futbolero al fandom fashion y de ahí al gran público en cuestión de horas.

Tela.

Lo curioso es que la campera no es un gesto aislado dentro de una tendencia mayor: llevamos un par de años viendo a celebridades internacionales adoptar camisetas y camperas oficiales de selecciones como prenda de calle. La albiceleste, con la inercia de la Asociación del Fútbol Argentino y el efecto Messi, se ha convertido en una de las más codiciadas del planeta. Que la lleve la mayor estrella masculina del momento solo confirma lo que ya se veía en pasarelas y street style.

Por la noche, en el mismo evento, también andaba por allí el productor argentino Diego Kolankowsky, ganador reciente de un Tony y responsable de la obra. Detalle que en Buenos Aires no se ha pasado por alto: hay quien sospecha conexión, quien apunta a casualidad y quien directamente celebra el guiño sin más.

El precedente que explica por qué esto era cuestión de tiempo

Esto no sale de la nada. Llevamos tiempo viendo el efecto camiseta nacional en clave fashion: Drake con la del Inter de Milán, Bad Bunny con piezas retro de River, Rosalía con merchandising del Barça, Travis Scott con camisetas de Nigeria. El blokecore lleva tres temporadas consolidándose como tendencia, y el deporte ha pasado de uniforme a estética aspiracional. Lo nuevo aquí no es la prenda, es quién la lleva.

Y Chalamet, que ya es un nombre fijo en cualquier lista de iconos de moda masculina contemporánea, suma a su currículum este capítulo argentino justo en un año en el que está en boca de todos por Marty Supreme y por su doble nominación en los Oscar. Lo de la campera no es una anécdota: es la confirmación de que cualquier cosa que se ponga encima va a pasar al imaginario colectivo. Lo siguiente, ¿una colaboración con Adidas? ¿Una visita a la Bombonera? Yo no descartaría absolutamente nada en los próximos meses.

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