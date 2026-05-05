Una tienda japonesa te hace un test de Pokémon antes de venderte cartas

En Tokio ya no basta con tener la cartera abierta para llevarte las cartas Pokémon más calientes del momento. Bic Camera, una de las cadenas de electrónica más conocidas de Japón, ha decidido que para comprar la nueva expansión Ninja del Juego de Cartas Coleccionables Pokémon hay que pasar primero un examen. Sí, examen escrito. Con boli y todo.

La medida, reportada por IGN España, busca filtrar a los scalpers (revendedores que compran stock para inflarlo en eBay) y dejar pasar solo a los fans de verdad. Suena a meme, pero la cosa va completamente en serio.

Cómo funciona el cuestionario antiespeculadores

El sistema es tan simple como brillante. Antes de que te dejen acercarte a la caja con la expansión Ninja en la mano, un empleado te entrega una hoja con preguntas sobre el universo Pokémon y mecánicas básicas del JCC. Si apruebas, compras. Si no, te vas a casa con las manos vacías y un golpe al ego importante.

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El examen filtra a quien no distingue un Charizard de un Magikarp, que es justo el perfil del revendedor medio que entra a saco a vaciar estanterías para listarlas en webs de subastas a precios surrealistas. La lógica es impecable: el especulador profesional no se ha leído ni la contraportada del manual, así que cae en la primera pregunta sobre tipos o resistencias.

Bic Camera no ha publicado las preguntas exactas, pero por lo que circula en redes japonesas hay de todo: nombres de evoluciones, mecánicas del juego, alguna trivia de los videojuegos clásicos. Nada que un fan medio no responda en treinta segundos. Para un bot de reventa, en cambio, es un muro infranqueable.

Por qué la idea tiene más fondo del que parece

El JCC Pokémon vive una segunda edad de oro desde la pandemia, y Japón es el epicentro absoluto. La expansión Ninja, lanzada hace unas semanas, lleva ilustraciones exclusivas y cartas con un acabado holográfico que ya está volando en el mercado secundario. Un sobre que cuesta 5 euros en tienda se revende por 40 a las pocas horas. Multiplica eso por cajas enteras y entiendes por qué los scalpers hacen cola desde la madrugada.

Las soluciones tradicionales (límite de unidades por persona, sorteos, reservas online) llevan años fallando. Los revendedores contratan gente, usan varias tarjetas, montan colas con amigos. Lo del examen es la primera medida que ataca el problema desde otro ángulo: en vez de limitar cuánto compras, valida quién eres. No filtra por dinero, filtra por conocimiento del producto, y eso cambia las reglas del juego.

La pregunta del millón es si esto es escalable. Hacer un examen presencial requiere personal, tiempo y un cliente dispuesto a aguantar el trámite. En una tienda especializada de Tokio funciona; en un Carrefour de Móstoles, lo dudo bastante.

Lo que esto dice del estado del coleccionismo en 2026

El precedente más obvio aquí es lo que pasó con las cartas de Magic: The Gathering en los 2010, cuando las reediciones de cartas reserva dispararon la especulación y obligaron a Wizards of the Coast a replantear toda su política de impresión. Pokémon está en un punto parecido: demanda histórica, oferta limitada por decisión editorial, y un mercado secundario que ha hecho del coleccionismo un casino.

Lo de Bic Camera es ingenioso y, sinceramente, esperanzador. Es una tienda devolviéndole el producto a sus fans en vez de a los inversores. Veremos si otras cadenas japonesas copian la idea, y, sobre todo, si en Europa o Estados Unidos alguien se atreve a probarlo en lugar de seguir con la lotería de las reservas online. La pelota está en el tejado de TPC y de los grandes retailers. Esto podría ser el inicio de un cambio real en cómo se vende el coleccionismo.

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Cosas que pasan en 2026.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 8/10. No es un lanzamiento, es una idea de tienda, pero la idea es tan buena que merece nota alta. Si esto se exporta, los revendedores tienen un problema. Y nosotros, una alegría (que se la metan doblada, vaya).

El resumen para vagos (TL;DR)