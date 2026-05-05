Sony reembolsará 7,8 millones a usuarios de PlayStation: cómo reclamar

Sony se va a dejar 7,8 millones de dólares en reembolsos a usuarios de PlayStation, y la cosa va completamente en serio. Un juez ha dado luz verde preliminar a un acuerdo de demanda colectiva en Estados Unidos que afecta a cientos de miles de cuentas con compras digitales en la PSN. Si tienes una PS4 o una PS5 y has soltado dinero en la tienda online, esto te interesa.

El motivo del lío es viejo y conocido: a Sony se le acusa de mantener un monopolio de facto en la venta de juegos digitales en consola, inflando precios respecto a lo que podría haber pasado si la competencia (léase: tiendas de terceros) hubiera tenido vía libre. Tras años de batalla legal, la compañía ha preferido pagar antes que seguir defendiéndolo en juicio. Traducción: cuando una empresa firma un acuerdo así de gordo, algo había.

Qué se reembolsa exactamente y cuánto puedes rascar

El acuerdo cubre compras digitales realizadas en la PlayStation Store dentro del periodo investigado por el caso. Hay una lista de más de cien títulos elegibles que los demandantes consideran afectados por el sobreprecio, y según la propia PlayStation Network, hablamos de un catálogo masivo donde es fácil que coincidas con varios.

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La cantidad concreta por usuario depende de cuánto hayas gastado y de cuántas reclamaciones lleguen al fondo común. El reparto puede ir desde unos pocos dólares hasta cifras de tres dígitos en los casos más jugosos. Nada que vaya a cambiarte la vida, pero suficiente para volver a llenar la cartera de la PSN y fingir que esos 80 euros del último Final Fantasy no dolieron.

El procedimiento, sobre el papel, es el de siempre en estos casos: cuando el acuerdo reciba la aprobación final, se habilitará un portal oficial donde introducirás tu PSN ID, verificarán tus compras contra la base de datos del caso y, si entras dentro de los criterios, te llegará el reembolso. Conviene estar atentos al aviso oficial de PlayStation y al correo asociado a la cuenta. Sony tiene la obligación de notificar a los usuarios afectados antes del cierre del plazo.

Por qué este caso es más importante de lo que parece

Aquí la noticia no son los 7,8 millones. Para Sony eso es calderilla; el último trimestre de PlayStation factura más que eso en una mañana. Lo gordo es el precedente. Es la primera vez que una de las grandes del gaming acepta un acuerdo económico relacionado con su política de tienda digital cerrada, y eso abre una puerta que llevaba años atrancada.

El caso recuerda mucho al que Epic le montó a Apple hace ya un buen tiempo, cuando intentaron meter Fortnite con pasarela de pago propia. Allí la batalla fue por el 30% de comisión y por la posibilidad de tiendas alternativas; aquí va por la opacidad de precios cuando el único sitio donde puedes comprar un juego en tu consola es el sitio que controla el fabricante. Microsoft, ojo, está en una posición muy parecida con Xbox, y en Nintendo ni te cuento. Si este acuerdo prospera, la presión regulatoria sobre las tiendas digitales de consola se multiplica.

Lo que esto significa para el futuro de la PSN

El gran debate del sector lleva años siendo si tiene sentido pagar 70 u 80 euros por un juego digital cuando físicamente compite con un código de descarga sin más. La respuesta de los publishers es que el precio es el precio; la respuesta de los usuarios, cada vez más, es esperar a las rebajas. Este acuerdo, aunque limitado a Estados Unidos, le pone números reales al problema: alguien ha demostrado en un tribunal que esa diferencia de precio merece compensación.

Que esto llegue a Europa es otro tema. La UE tiene sus propios mecanismos vía la Comisión Europea y la Digital Markets Act, y aquí no se necesitan demandas colectivas para que un regulador meta mano cuando huele a abuso de posición dominante. Si Sony quiere evitar un susto mayor a este lado del charco, igual conviene que afine la política de precios antes de que alguien en Bruselas se levante con el pie izquierdo.

Mientras tanto, el calendario es claro: la audiencia final para validar el acuerdo está prevista para los próximos meses, y a partir de ahí arranca el plazo para reclamar. Quien tenga compras antiguas en la PSN tiene deberes pendientes.

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Spoiler: muchos no se enterarán a tiempo.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 6,5/10. No es el reembolso del siglo, pero el precedente legal sí pinta interesante: si esto cuela, las tiendas digitales de consola van a tener que estirar las piernas. Revisa tu correo de PSN — por si acaso.

El resumen para vagos (TL;DR)