Mbappé se va a Cerdeña con Ester Expósito y enciende al Madrid

Kylian Mbappé estaba lesionado, sí, pero apareció en un yate en Cerdeña con Ester Expósito y el madridismo entró en combustión. Las imágenes circularon, Arbeloa contestó con frialdad ártica y Vinícius firmó dos golazos en Cornellá. El vestuario blanco huele a culebrón.

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 9/10. Tenemos al jugador más caro del planeta de vacaciones románticas con una actriz famosa mientras su equipo sufre, mensajes subliminales del entrenador, un compañero erigiéndose en líder y un Clásico que puede dar la Liga al Barça en la cara del Madrid. La cuerda no está tensa, está a punto de romperse.

Yate, bermudas y aterrizaje a contrarreloj

Vamos por partes. Mbappé se rompió el semitendinoso de la pierna izquierda en el partido ante el Betis del 24 de abril, con un parte médico de unas dos semanas. Su presencia en el Clásico era duda. Lo que nadie tenía en la quiniela era que pasaría parte de esa recuperación en Cerdeña con su novia, la actriz Ester Expósito, en un yate y con cámaras alrededor.

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Las fotos volaron. Los vídeos también. El madridismo no entendió por qué su estrella se relajaba en alta mar mientras el equipo se jugaba retrasar el alirón culé. Y la cosa empeoró cuando aterrizó en Madrid, en bermudas, apenas minutos antes del partido contra el Espanyol. Estética cero, momento peor.

El detalle que todo el mundo se ha saltado: el Madrid tenía un objetivo claro en Cornellá. Ganar para evitar el humillante pasillo al campeón. Y lo cumplió, con un 0-2 cuyos dos goles llevan firma brasileña.

Arbeloa, modo gélido: ni una palabra de apoyo

El técnico blanco no necesitó alzar la voz. Le bastó con la temperatura. Preguntado por Mbappé tras el partido, soltó una frase que es un misil con corbata: 'La planificación de los lesionados está supervisada por los médicos del Real Madrid. En su tiempo libre cada jugador hace lo que considera oportuno'.

Traducción: yo no pinto nada en lo que hace este señor cuando sale del entrenamiento. Y luego, más leña: 'No dudo del compromiso de ninguno de mis jugadores' y 'no quiero comparar jugadores'. Cuando un entrenador subraya que no compara, está comparando. Ni una sola palabra de apoyo público para el galo. Tela.

Mientras, Vinícius hacía lo contrario en redes: 'A muerte con este club, volveremos a lo más alto'. Bellingham le dio like sonoro y hasta Benzema se metió a llamarle 'el número 1'. El mensaje del vestuario es nítido. Vini se está quedando con el liderazgo del equipo en ausencia del francés.

El precedente que nadie quiere recordar en Concha Espina

Esto no es nuevo en el Madrid. Ya pasó con Cristiano en sus últimos meses, con James cuando dejó de contar, incluso con Bale y los famosos partidos de golf que sacaban de quicio al madridismo. La fórmula es siempre parecida: estrella mundial, club enorme, ego de los dos lados, y un detonante mediático que enciende a la afición. Aquí el detonante se llama Cerdeña y lleva nombre y apellido de actriz.

Lo del verano pasado con Xabi Alonso, al que Mbappé apreciaba y bajo cuyo mando rindió a un nivel altísimo, sigue ahí latente. Su viaje a Francia para tratarse la rodilla fue otro mensaje. Y este de Cerdeña, otro más. El francés está tensando la cuerda con el club hasta el límite y la decisión gorda llegará en verano, cuando se defina entrenador y, con él, el futuro de las díscolas estrellas blancas. Mientras, el Barça frota las manos: con un empate en el Clásico se proclama campeón. Y quiere hacerlo en la cara del rival. Caos, pero caos del bueno.

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