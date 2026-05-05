Last Flag, el hero shooter de Imagine Dragons, muere en 2 semanas

Imagine Dragons quiso meter ficha en los videojuegos y la jugada les ha salido regular. Knight Street Games, el estudio cofundado por la banda, ha anunciado que detiene el desarrollo de Last Flag dos semanas después de su lanzamiento. Otro hero shooter al cementerio.

Qué ha pasado con Last Flag y por qué ya está muerto

Last Flag salió el pasado 14 de abril como un hero shooter en tercera persona con una propuesta cándida: capturar la bandera de toda la vida, pero con personajes, habilidades y mapas pensados para esquivar el ritmo agotador del juego como servicio. Sin pases de batalla, sin microtransacciones, precio asequible. Una declaración de intenciones contra el modelo dominante.

El problema es que el modelo dominante es dominante por algo. El pico máximo en Steam fue de 558 jugadores simultáneos, alcanzado a los pocos días del lanzamiento, según los registros públicos de la plataforma. Hoy, apenas 40 o 50 personas coinciden a lo largo del día para echar partidas. Para un juego online, eso no es una comunidad: es un grupo de WhatsApp.

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El propio estudio lo ha reconocido en un comunicado en su canal de Discord. No encuentran en Steam la audiencia que necesitan para sostener el desarrollo. Habrá parches, llegará un décimo personaje prometido, un mapa nuevo, cosméticos y clasificaciones. Pero las consolas se quedan en el cajón y el roadmap a medio plazo, también. El juego no cierra, pero entra en cuidados paliativos.

Por qué se la pegan todos los hero shooters que no se llaman Overwatch

El sector lleva años acumulando cadáveres en este género y ya empieza a cansar contarlos. Concord, el desastre de PlayStation, fue el caso más sonado: cerró en cuestión de días y se convirtió en un meme de manual sobre cómo no lanzar un live service. Highguard duró un suspiro. Y antes hubo más, muchos más, que ni llegaron a llamar la atención de la prensa especializada.

Cosas que pasan en 2026.

El patrón se repite con una claridad incómoda. Un estudio mediano o pequeño cree que puede plantarle cara a Overwatch, Marvel Rivals o Valorant ofreciendo algo distinto, más honesto, sin las trampas del modelo gacha. Llega al mercado, los primeros días tiene tracción por curiosidad, y a la segunda semana la gráfica se desploma porque los jugadores ya tienen su hero shooter de cabecera y no piensan moverse. La barrera de entrada en este género es brutal: cada partida en otro título es una partida que no estás farmeando en el que ya juegas.

El detalle que pone a Last Flag en una posición incómoda

Lo paradójico aquí es que Knight Street Games hizo casi todo bien sobre el papel. Cinco años de desarrollo, una propuesta clara, sin la avaricia de las microtransacciones predatorias, precio razonable y un concepto fácil de explicar a tu colega del trabajo. Y aun así. Y aun así.

El precedente más doloroso de comparar es el del propio Concord: Sony invirtió ocho años y una fortuna, y el resultado fue peor que el de un estudio indie con vínculo musical. Eso te dice algo sobre el estado del género más que sobre los estudios. El problema no es el dinero ni el talento, es que el espacio ya está ocupado. Marvel Rivals, lanzado en diciembre de 2024 por NetEase, sigue moviendo cifras altísimas y absorbe a cualquier nuevo competidor que asome la cabeza, según las clasificaciones públicas de Steam.

La pregunta interesante no es por qué ha fracasado Last Flag, sino cuántos hero shooters más necesitamos ver caer antes de que los inversores entiendan que este pozo está seco. Y la pregunta secundaria, casi más jugosa: si Imagine Dragons no consigue mover a su base de fans hacia un videojuego con su nombre encima, ¿qué celebrity tiene posibilidades reales de hacerlo? La respuesta, sospechamos, es ninguna.

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Hype-O-Meter

Nivel de hype: 3/10. El concepto era simpático y la honestidad del estudio se agradece, pero el género está saturado y la base de jugadores se nota desde el menú principal. Si lo pillas, llévate dos amigos —literalmente, los necesitarás para encontrar partida.

El resumen para vagos (TL;DR)