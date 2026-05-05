Eva Soriano calla a un hater por defender no ser madre

Eva Soriano se ha cansado del cuñadismo de manual y ha contestado a un tuitero que la condenó a 'quedarse sola con gatos y lorazepam' por no querer ser madre. Y la respuesta arde.

Qué le dijo el tuitero y qué le respondió Eva Soriano

Vamos por partes. La humorista soltó un monólogo en Showriano, su programa en Movistar Plus+, defendiendo la libertad de cada mujer para decidir si quiere o no ser madre. El fragmento se hizo viral, llegó a X y, como pasa siempre, apareció el típico usuario para soltar la perla: que terminaría 'sola con gatos y lorazepam'.

Soriano no se mordió la lengua. Le respondió que ese discurso es 'aburridísimo' y un cliché agotado. Su tuit, traducido al espíritu de la cosa: lo pesados que son con que el destino de las mujeres sin hijos es gatos y ansiolíticos, mientras que un hombre soltero y sin hijos es 'el soltero de oro'. Zasca con doble efecto.

Publicidad

El tuit se ha movido como la pólvora. Tela.

El monólogo que lo empezó todo

El fragmento de Showriano que prendió la mecha es oro puro de stand-up. Soriano celebra haber 'sorteado esa bala' en el Día de la Madre y se pregunta por qué hay que felicitar la maternidad sí o sí. La frase que más se ha repetido en redes: 'si me ahogo con mi propia saliva, ¿crees que puedo cuidar de otro ser humano?'. Comedia con verdad detrás, que es lo que funciona.

También apuntaba a la presión social, la pregunta del 'y tú, ¿para cuándo?' en cada cena familiar. Comparó el interrogatorio con tener delante a ChatGPT haciendo preguntas sin parar. Y cerraba con una idea simple: legitimar que cada una haga lo que quiera con su decisión, sea cual sea.

Es comedia que conecta porque toca un nervio real. Y porque la cuenta tuitera promedio sigue funcionando con software de 1995.

Por qué este zasca importa más allá del tuit

Aquí viene lo bueno. No es la primera vez que una humorista española se enfrenta en redes a este tipo de comentarios, y tampoco será la última. La diferencia con otros casos es que Soriano lleva años construyendo un personaje público basado precisamente en esto: hablar sin filtros de cuerpo, deseo, autonomía y soltería desde el humor, no desde el manifiesto. Por eso la respuesta funciona, porque es coherente con el material que lleva firmando desde sus inicios en radio y en escenarios.

El precedente más reciente lo tenemos con humoristas como Henar Álvarez o Patricia Espejo, que también han recibido olas de hate por monólogos sobre maternidad y libertad reproductiva. La pauta es siempre la misma: monólogo viral, recorte fuera de contexto, batallón de respuestas indignadas. Y, eso sí, ahora ya casi nadie se queda callado. La diferencia generacional es brutal: hace diez años un tuit así podía hundirte el día; ahora se contesta en directo y la conversación se reorienta.

Lo interesante de Showriano como formato es que Movistar Plus+ ha apostado por late nights con voz propia y firma femenina clara, en línea con lo que llevan haciendo con otros nombres de la casa. Que un fragmento del programa salte a tendencia mundial en X es exactamente lo que la plataforma busca cuando aprueba este tipo de proyectos. Cero casualidad.

Publicidad

¿Cambiará el discurso del cuñadismo digital? Spoiler: no. Pero cada vez que una voz con altavoz responde con argumentos y humor, el listón sube un poquito. Y de paso nos quedamos con un par de frases para usar en la próxima cena familiar incómoda.

El chisme en 3 claves (TL;DR)