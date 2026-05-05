Jacob Elordi se rompe el pie y dice adiós a Cannes 2026

Jacob Elordi se queda sin Cannes por una rotura en el pie y el festival ha tenido que rehacer su jurado a contrarreloj. La 79ª edición arranca sin uno de sus nombres más mediáticos.

Qué le ha pasado al protagonista de Euphoria

El actor australiano iba a sentarse en la mesa que decide la Palma de Oro, presidida este año por el coreano Park Chan-wook. Pero unas horas antes del anuncio oficial empezaron a circular rumores de cambios de última hora, y Page Six fue el primero en ponerle nombre al hueco: Elordi se cae del cartel por una rotura en un pie que le impide pasar dos semanas en la Croisette. El trasiego de un festival así no se hace con muletas y alfombra roja a la vez.

La ironía la pone su propia serie. A su personaje en Euphoria, que sigue emitiendo episodio nuevo cada semana, le cortaron un dedo meñique en el capítulo de la semana pasada. La vida imitando al guion, o casi.

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Elordi venía calentito: a principios de año estrenó junto a Margot Robbie la nueva Cumbres Borrascosas dirigida por Emerald Fennell, y este verano le toca La constelación del perro de la mano de Ridley Scott. Currículum para sentarse en cualquier jurado. Pero el pie manda.

El jurado que sí pisa la Croisette y el papelón español

El festival movió ficha rápido. La 79ª edición la deciden finalmente Demi Moore, Ruth Negga, Laura Wandel, Chloé Zhao, Diego Céspedes, Isaach De Bankolé, Paul Laverty y Stellan Skarsgård, además del presidente Park Chan-wook. Mezcla de pesos pesados de autor y nombres con tirón comercial. El reemplazo se cerró sin filtraciones de quién entra por quién, lo cual ya es un mérito en este negocio.

Y aquí viene lo bueno para los de casa. El cine español aterriza en Cannes con tres películas en competición oficial por la Palma de Oro, algo que no pasa todos los años. Entran Pedro Almodóvar con Amarga Navidad, Rodrigo Sorogoyen con El ser querido, y los Javis (Javier Ambrossi y Javier Calvo) con La bola negra, que es probablemente la apuesta más arriesgada del trío y la que más conversación va a generar. Súmale The End of It de María Martínez Bayona en Cannes Première y Viva de Aina Clotet en la Semana de la Crítica, y tienes una edición que para España vale la pena seguir minuto a minuto. Es la presencia española más fuerte en el certamen en mucho tiempo.

El recambio de Elordi es noticia de portada de revista, pero el titular de fondo es otro: nunca habíamos tenido tres películas españolas peleando la Palma a la vez. Ojo con esto.

Por qué la baja de Elordi importa más allá del glamour

Que un jurado pierda a su nombre más mediático tres días antes de empezar no es habitual. La organización del festival ha gestionado caídas similares en el pasado: en 2017 Alice Rohrwacher se incorporó tarde por motivos personales, y más atrás Roman Polanski tuvo que renunciar a presidir en 1968 por razones bien distintas. Pero la sustitución de un jurado a 72 horas vista por una lesión sigue siendo excepcional, y obliga a que el reemplazo entre con los deberes a medio hacer: dos semanas viendo entre dieciocho y veinte películas, deliberando, y poniéndose de acuerdo con ocho personas más sobre cuál merece la Palma.

Mi lectura: la baja le quita ruido mediático al jurado, pero le añade coherencia. Elordi era el cebo joven, el que aportaba la foto en alfombra roja y el clip viral. Lo que queda es una mesa más cinéfila, con Skarsgård, Negga y Zhao marcando criterio. Para España, que se juega tres apuestas muy distintas (el Almodóvar tardío, el Sorogoyen depuradísimo y el riesgo formal de los Javis), un jurado más de autor puede jugar a favor o lo contrario. Lo veremos cuando se abra el sobre. Hasta entonces, toca seguir el festival con un ojo en la Croisette y otro en el parte médico de Elordi: porque entre Euphoria, Ridley Scott y la operación, el australiano va a tener un verano movidito sí o sí.

El chisme en 3 claves (TL;DR)