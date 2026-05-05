Bizum aterriza en tiendas físicas el 18 de mayo y plantará cara a Visa

El 18 de mayo Bizum se planta en el datáfono y dice: aparta, Visa, que aquí hay 31 millones de usuarios con ganas de NFC. Acercas el móvil, suena el pitido y listo. Sin tarjeta, sin PIN, sin efectivo. La pregunta es si alguien va a molestarse en cambiar de hábito.

La plataforma que durante una década solo nos ha servido para devolverle los 12 euros de la cena al colega ahora quiere meterse en el pago físico. Y lo hace con una arquitectura que, sobre el papel, suena bien: transferencia instantánea de cuenta a cuenta, sin intermediarios internacionales y con liquidación inmediata para el comercio. La banca española lleva años esperando este momento. El consumidor, en cambio, sigue sin ver el motivo.

Cómo funciona y qué cambia el 18 de mayo

El gesto es exactamente el mismo que ya haces con Apple Pay o Google Pay: acercas el móvil al TPV y en dos segundos pagado. Lo puedes hacer desde la app de tu banco (que incorporará la función) o desde Bizum Pay, una cartera digital nueva para Android e iOS que funciona como las wallets de Apple y Google pero con una diferencia clave: el dinero viaja como transferencia instantánea de cuenta a cuenta, no como cargo a tarjeta.

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Los comercios no tienen que tirar el datáfono a la basura. Basta con una actualización de software, según la propia plataforma de Bizum. Y si el pago falla, Bizum Pay tira automáticamente de una tarjeta de respaldo que tengas configurada, sin obligarte a volver a pasar el móvil. Detalle pequeño, gran ahorro de fricción.

Eso sí, el 18 de mayo no es el gran estreno con confeti que parece. CaixaBank, Sabadell y Bankinter abren la primera ola; Santander entra en otoño; y la campaña masiva se espera para septiembre u octubre. Bizum llega despacio, banco a banco. Que Mercadona ya esté negociando comisiones ventajosas antes incluso del arranque dice todo sobre dónde se va a jugar de verdad la partida.

El problema no es técnico, es de costumbre

Aquí está el meollo: ¿por qué iba alguien a cambiar de método de pago si el actual ya funciona sin molestia? La inercia es brutal. Sacar la tarjeta o desbloquear el móvil con Apple Pay no duele. No hay un dolor que Bizum pueda eliminar, porque el dolor ya no existe. Y donde no hay dolor, no hay migración.

La banca lo sabe y por eso la respuesta lógica son los incentivos: cashbacks, descuentos en establecimientos concretos, gamificación de andar por casa. Lo que sea que te haga sentir que estás ganando algo. El precedente del ecommerce no es mal augurio: cuando Bizum quitó la fricción de meter el numerito de la tarjeta en las webs, lo adoptamos rápido y hoy supone entre el 20 y el 30% de los pagos online en España. No es para tirar cohetes, pero tampoco es residual.

El desafío es que en el mundo físico esa fricción ya está resuelta por Apple, Google y las propias tarjetas contactless. Bizum llega a una guerra que ya está ganada por otros — y eso es exactamente lo que la hace interesante.

Lo que de verdad se está jugando aquí

Esto va más allá de España. Bizum negocia con plataformas equivalentes en Italia, Portugal y los países nórdicos para montar un sistema de pagos europeo con más de 130 millones de usuarios potenciales. El modelo que se asiente este año en los TPVs españoles será la plantilla sobre la que se construya esa infraestructura continental. Y eso, en un contexto donde Bruselas lleva años obsesionada con la soberanía de pagos frente a Visa, Mastercard y las big tech americanas, es una jugada política tanto como comercial.

El precedente importa. Cuando India lanzó UPI en 2016, nadie apostaba un duro y hoy procesa miles de millones de transacciones al mes. La diferencia es que UPI llegó a un mercado con poca penetración de tarjeta. España no es India. Aquí Bizum compite contra hábitos hipersolidificados, y la única forma de romperlos es con dinero encima de la mesa: descuentos reales, no marketing.

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Mi apuesta. El despliegue de mayo será tibio, el de octubre marcará tendencia, y el éxito real se medirá en 2027 cuando veamos si Bizum Pay aparece en la pantalla de inicio de la gente o se queda como botoncito secundario. Cosas que pasan cuando compites contra Apple.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 6,5/10. La infraestructura es seria, el respaldo bancario es masivo y el ángulo europeo es el más interesante de la historia. Pero ningún consumidor cambia de hábito por amor a la banca — habrá que ver qué incentivos llegan en otoño (spoiler: los necesitará).

El resumen para vagos (TL;DR)