Atropello en Leipzig: un coche embiste a peatones y deja muertos

Tarde negra en el centro de Leipzig. Un coche se metió a toda velocidad por una calle peatonal del corazón comercial de la ciudad y arrolló a varias personas, dejando al menos dos muertos y unos 20 heridos, dos de ellos graves. El conductor, detenido. La hipótesis que manejan las autoridades alemanas: atropello intencionado.

Qué ha pasado exactamente en Grimmaische Strasse

Los hechos ocurrieron sobre las 17:15 horas en la Grimmaische Strasse, una de las arterias peatonales que dan acceso a la zona comercial del centro de Leipzig, en el este de Alemania. A esa hora, un lunes cualquiera, la calle suele ir llena de gente saliendo del trabajo o haciendo recados. Justo el peor escenario.

Según testigos presenciales citados por los medios alemanes, un VW Taigo enfiló la peatonal a una velocidad de entre 70 y 80 kilómetros por hora, una barbaridad para una zona pensada solo para caminar. La marcha solo se detuvo cuando el vehículo chocó contra un bolardo metálico. Sin ese tope físico, la cifra de víctimas habría sido mucho peor.

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El conductor intentó huir tras el atropello, pero fue detenido poco después. Se trata de un ciudadano alemán de 33 años con antecedentes penales, según ha confirmado la policía en rueda de prensa. La investigación está en marcha.

Por qué las autoridades hablan ya de acción intencionada

El ministro del Interior de Sajonia, Armin Schuster, ha sido claro: las primeras hipótesis apuntan a que el detenido actuó solo y de forma deliberada. La velocidad a la que entró en la peatonal, el tipo de calle elegida y la hora encajan con un patrón que Europa lleva años temiéndose. Eso sí, de momento no hay confirmación oficial de móvil terrorista, ideológico o personal.

El alcalde de Leipzig, Burkhard Jung, se ha declarado "conmocionado" y ha confirmado los dos fallecidos. El jefe de Bomberos local, Axel Schuh, ha detallado que los heridos graves recibieron primeros auxilios sobre el terreno antes de ser trasladados a urgencias. El despliegue ha sido enorme: unos 40 bomberos, 40 paramédicos y dos helicópteros movilizados, una respuesta de manual para un suceso de masas.

La policía pidió desde el primer minuto que la ciudadanía dejara libres las vías de escape y siguiera solo fuentes oficiales. Y ojo con esto, porque insistieron mucho: nada de compartir vídeos del lugar ni informaciones no verificadas. "Las noticias falsas dificultan nuestro trabajo", zanjaron desde el cuerpo. Tela con el reflejo de los tiempos: la primera batalla de un suceso así ya no es solo sanitaria, es también informativa.

Un patrón que Europa conoce demasiado bien

Lo que ha pasado en Leipzig no es un suceso aislado en el mapa europeo reciente. El uso de un vehículo como arma contra peatones es, por desgracia, un patrón documentado: Niza en 2016, Berlín ese mismo año en el mercadillo navideño de Breitscheidplatz, Barcelona en 2017, Estocolmo, Londres. Y más recientemente, el atropello en el mercado de Navidad de Magdeburgo a finales de 2024, también en Alemania, que dejó cinco muertos. La sombra es larga.

La pregunta incómoda es la de siempre. ¿Hasta qué punto se puede blindar una zona peatonal sin convertir el centro de cualquier ciudad europea en un fortín? Los bolardos metálicos, como el que paró el coche en Leipzig, son la respuesta más visible y la que probablemente evitó una matanza mayor esta tarde. Las autoridades alemanas ya han abierto la investigación y, según ha trascendido, el detenido pasará a disposición judicial en las próximas horas. Habrá que ver qué se sabe del perfil, del móvil y de si las alarmas previas fallaron. Cosas que pasan, y que pasan demasiado, en 2026.

Mientras tanto, Leipzig amanece este martes con una calle céntrica acordonada, dos familias rotas y la sensación, otra vez, de que la normalidad europea convive con esto. El portal oficial del Ayuntamiento de Leipzig está canalizando la información verificada y los teléfonos de atención a víctimas y familiares.

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