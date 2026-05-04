El impactante debut de Rosalía rescata a 'Euphoria' en un capítulo dominado por el caos

Tras el estreno del cuarto capítulo de la nueva temporada de 'Euphoria' en HBO Max, las redes sociales han estallado en comentarios sobre una trama que parece oscilar entre la profundidad existencialista y un nihilismo desconcertante.

El episodio, emitido hace apenas unas horas bajo el título de 'Furia divina', ha dejado claro que, aunque 'Euphoria' sigue rompiendo récords de audiencia con más de 20 millones de espectadores globales, la narrativa se encuentra en un momento de decisiones sumamente cuestionables. Muchos ya comparan este ritmo pausado con el relleno de series de animación interminables, pero lo cierto es que el desarrollo de los ejes centrales sigue recayendo sobre las figuras de Rue y Cassie.

Los nuevos rostros que se integran al complejo universo de ‘Euphoria’

Los nuevos rostros que se integran al complejo universo de ‘Euphoria’ | Fuente: HBO

Uno de los mayores atractivos de esta entrega fue la mayor participación de la cantante española Rosalía y la reconocida actriz Sharon Stone. La catalana interpreta a Magick, una bailarina de pole dance en el turbio club Silver Slipper, mientras que Stone da vida a Patricia, una ejecutiva cinematográfica que se convierte en la jefa de Lexi.

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La participación de la artista española ha sido uno de los secretos mejor guardados y más celebrados de esta etapa de ‘Euphoria’. En una entrevista reciente, la propia Rosalía describió su paso por el set como algo inolvidable y confesó: “Ha sido francamente inspirador”. Para ella, actuar representa una extensión de su arte, asegurando que, aunque es un lenguaje diferente al musical, ambas disciplinas se basan en hablar desde las emociones.

La cantante compartió con sus seguidores la emoción de formar parte de un elenco al que admira profundamente, destacando especialmente el trabajo de Zendaya y su amiga Alexa Demie. En sus redes sociales, recordó el momento en que supo que el papel era suyo tras un proceso de selección nada sencillo.

La artista escribió: “Esta fue mi cara cuando me confirmaron que me daban el papel en Euphoria. Era el primer casting de mi vida y TODO era en inglés. Imagínate tener un sueño desde hace años y que se te cumpla cuando menos te lo esperas”. Esta ilusión se traduce en pantalla en un personaje que, aunque secundario, termina siendo clave para el desarrollo de la trama de espionaje que rodea a Rue.

Además de su faceta actoral, la intérprete sigue centrada en su gira LUX Tour, donde presenta su álbum más personal. Durante la promoción del mismo, ha explicado que su música actual es un viaje por diferentes culturas e idiomas. “Aquí hay mucho amor por la tradición, por lo clásico”, comentaba al referirse a la inclusión de géneros variados y música clásica en su repertorio.

La encrucijada legal de Rue Bennett ante las presiones de la DEA

La encrucijada legal de Rue Bennett ante las presiones de la DEA | Fuente: HBO

Rue, tras ser arrestada por la DEA debido al hallazgo de sustancias ilícitas en su camioneta, la joven se vio obligada a enfrentarse a su propia realidad. Durante un interrogatorio asfixiante, donde los agentes le mostraron pruebas de sus actividades como mula en Nuevo México y la vincularon con el tráfico de fentanilo, Rue reflexionó sobre la fragilidad de su situación. En un momento de lucidez desoladora, el personaje mencionó: “Aunque podamos discrepar sobre qué es la verdad, todos sabemos cuándo mentimos”.

Acorralada por la posibilidad de pasar años en prisión, aceptó un trato con las autoridades para convertirse en una informante y ayudar a capturar a Laurie, el "pez gordo" de la red. La policía sustituyó su mercancía por pastillas de azúcar e intervino su teléfono móvil para monitorizar cada uno de sus movimientos. La protagonista no ocultó su desprecio por sí misma ante este cambio de bando, admitiendo con amargura: “Y así me volví una rata”.

Sin embargo, su labor como infiltrada no pasó desapercibida para el entorno del Silver Slipper. La perspicacia del personaje de Rosalía fue fundamental en este punto. La bailarina, atenta a los movimientos sospechosos, no tardó en sospechar de las intenciones de Rue.

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El conflicto estalló cuando Magick delató a la protagonista ante sus superiores, asegurando que Rue le había hecho preguntas comprometedoras sobre si la obligaban a trabajar allí. En medio de esta tensión, la atmósfera del club se volvió insoportable, demostrando que en el mundo de ‘Euphoria’ la lealtad es un concepto inexistente.

El declive emocional de Nate y la nueva etapa de Cassie

El declive emocional de Nate y la nueva etapa de Cassie | Fuente: HBO

El episodio de 'Euphoria' resolvió la incógnita sobre el estado físico de Nate Jacobs tras la paliza recibida anteriormente. Aunque inicialmente se temía lo peor, el joven no perdió el dedo del pie, ya que los médicos lograron injertarlo a tiempo.

Nate utilizó su recuperación para sumergirse en una introspección casi religiosa. Mirando su cicatriz, afirmó: “El dedo es una metáfora”. Esta supuesta renovación lo llevó incluso al ayuntamiento, donde intentó convencer a un comité para construir un proyecto llamado Sun Suttlers, utilizando un discurso lleno de misticismo y citas bíblicas como: “Dios le dijo a Adán: ‘Polvo eres y en polvo te convertirás’”.

Haha man, Cassie really gave up being an online hoe just to become one in real life 😂 she’s definitely about to get a job.#Euphoria pic.twitter.com/RNZDJEjzfz — barone (@baroneiof) May 4, 2026

A pesar de su intento de mostrar que su proyecto era un beneficio para la comunidad y asegurar que “Todo pasa por algo”, la moción fue rechazada hasta que se publiquen los estudios ambientales pertinentes. Nate, incapaz de gestionar el fracaso, terminó suplicando de rodillas y llorando frente a todos, evidenciando que su vida es, en palabras de Cassie, una farsa completa. Esta última, tras una boda desastrosa, decidió finalmente abandonar a Nate para iniciar un camino diferente bajo la tutela de Maddy.

Maddy ha tomado las riendas de la vida de Cassie con el objetivo de convertirla en una estrella de las redes sociales. El plan es ambicioso y poco ortodoxo, según sus propias palabras: “La idea es llevarla de los suburbios a la ciudad”.

En este proceso de transformación, Cassie se vio envuelta en una fiesta organizada por el influencer Brandon Fontaine, donde la misión era grabar contenido sugerente para captar seguidores. Aunque la situación estuvo a punto de salirse de control en la cama del streamer, Maddy fue tajante sobre la estrategia a seguir: “Ya tienes su atención, ahora tienes que mantenerla”.

La accidentada aventura artística de Jules y Lexi en Hollywood

Jules y Lexi intentan abrirse paso en el mundo profesional de Los Ángeles. Jules recibió una oportunidad inesperada para crear una obra de arte para el show L.A. Nights, pero el resultado fue tan vanguardista como problemático.

Su pintura impresionista, que consistía en figuras masculinas danzando en un campo, resultó ser demasiado explícita para la grabación, lo que provocó que la escena fuera cancelada debido a los costes que implicaría cubrir la desnudez en postproducción.

Este error artístico no solo afectó a Jules, sino que puso en peligro la carrera de Lexi. El fallo técnico supuso una pérdida de 56,000 dólares para la productora, una cifra que podría ascender a casi 200,000 dólares si se decidiera realizar un nuevo rodaje. Patricia, interpretada por Sharon Stone, no dudó en reprender duramente a Lexi, dándole un ultimátum que la dejó al borde del despido. A pesar de la gravedad del asunto, Lexi logró conservar su empleo.

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Un desenlace sangriento que involucra a la bailarina interpretada por Rosalía

Un desenlace sangriento que involucra a la bailarina interpretada por Rosalía | Fuente: HBO

Mientras Rue intentaba ocultar su colaboración con la DEA y se enfrentaba a las sospechas de los presentes, el cartel de Laurie lanzó un ataque coordinado contra el local. Lo que comenzó como una tensa discusión entre la protagonista y el personaje de Rosalía terminó en un asalto armado. El contador del club, Big Eddy, recibió un disparo mortal tras negarse a entregar el dinero de la caja fuerte, lo que obligó a los presentes a rendirse ante la superioridad de los atacantes.

La huida de los asaltantes dejó pistas para el desarrollo de los próximos capítulos. Gracias a las grabaciones de seguridad, Rue pudo identificar a Faye entre los criminales, ya que esta no llevaba máscara.