Honor 600 es un clon del iPhone 17 y cuesta la mitad

Honor ha sacado un móvil que parece un iPhone 17 mirado de reojo en una tienda con poca luz. Se llama Honor 600 y cuesta la mitad. Sí, han ido a por todas.

Qué es exactamente el Honor 600 y por qué se parece tanto al iPhone

Lo primero que entra por los ojos es el módulo de cámaras. Esa isla rectangular en horizontal, las lentes alineadas, los bordes planos, el acabado mate. Si lo pones encima de la mesa boca arriba, hay que acercarse para ver la diferencia. Y eso, en gama media, no es casualidad: es estrategia pura.

El cacharro lleva una batería bestial de 6.400 mAh que deja al iPhone 17 en pañales, pantalla AMOLED de 6,7 pulgadas a 120 Hz, procesador Snapdragon 7 Gen 3 y cámara principal de 108 megapíxeles. Nada que vaya a tumbar a un buque insignia, pero sobrado para el 95% de lo que hace cualquiera con el móvil. Toda la ficha completa está en la web oficial de Honor, con la letra pequeña que conviene leer dos veces.

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El precio es donde se pone interesante. Ronda los 350-400 euros según configuración, frente a los más de 1.000 que te pide Apple por el iPhone 17 base. Es decir, te ahorras un sueldo entero y te llevas un móvil que, al menos en la foto de Instagram, nadie va a distinguir.

Honor sabe perfectamente lo que está haciendo

Esto no es un accidente de diseño. Honor lleva años posicionándose como la marca que ofrece estética premium a precio razonable, y aquí ha dado un paso más: directamente clonar el lenguaje visual del rival más reconocible del mercado. Es una jugada que ya hicieron Xiaomi, Realme y media industria china, pero pocas con esta descaro.

Lo curioso es que funciona porque el iPhone se ha convertido en un símbolo de estatus más que en un producto. Mucha gente quiere que su móvil parezca un iPhone aunque no lo sea. Y Honor lo sabe. Por eso aquí no hay disimulo: el marketing del Honor 600 juega con la comparación abiertamente, sin esconder a quién está copiando.

¿Es ético? Bueno, es legal y la legalidad va por delante de la ética en estos asuntos. Apple no patenta una isla rectangular y unos bordes planos. Y mientras tanto, el consumidor con presupuesto ajustado tiene una opción que dos años atrás no existía.

Lo que significa este lanzamiento para el mercado de gama media

Esto no es solo un móvil. Es una señal del momento que vivimos. La gama media está canibalizando a la gama alta de hace tres años: el Honor 600 hace prácticamente lo mismo que un iPhone 13 o 14 a un tercio del precio. La pregunta ya no es si tu móvil va rápido, sino si la marca te da el caché que buscas.

Hemos visto este patrón antes. Cuando Xiaomi sacó el Mi 11 Lite copiando el lenguaje del iPhone 12, las ventas se dispararon en mercados con poder adquisitivo medio. Cuando Realme hizo lo propio con sus GT, repitió la jugada. Honor llega ahora con la versión más afinada de la fórmula: diseño calcado, ficha técnica honesta, precio agresivo. Y batería que dura dos días, que en 2026 es casi un argumento de venta más fuerte que la cámara.

Lo verdaderamente interesante será ver qué hace Apple. Porque cada año que pasa, su propuesta de valor se basa más en el ecosistema (iMessage, AirPods, MacBook, Apple Watch) y menos en el hardware del móvil en sí. Si el iPhone 18 no trae algo gordo de verdad, la sangría va a ir a más. Y aquí no hay que ser un visionario para verlo.

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Más datos sobre la trayectoria de la marca en su entrada en Wikipedia, que ayuda a entender por qué después de la separación de Huawei están empujando con esta agresividad.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 7/10. No reinventa nada pero ejecuta la idea con una precisión casi quirúrgica: estética premium, batería de récord y precio de gama media. Si te da igual la manzana mordida y solo quieres un móvil que aguante dos días y haga buenas fotos, esto va bastante fino — y sin hipoteca.

El resumen para vagos (TL;DR)