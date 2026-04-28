Rosalía confiesa los moratones y mordiscos que le ha dejado Magick en 'Euphoria'

Rosalía ha confesado que Euphoria le ha dejado más moratones que glamour, y ya está alimentando el hype de la temporada 3.

La cantante catalana se mete en la piel de Magick, una bailarina de pole dance, en la tan esperada tercera tanda de la serie de HBO. Y por lo que cuenta, el papel le ha pasado factura física. Brazos amoratados, labios mordidos y horas y horas en la barra. Vamos por partes.

Qué le ha dejado Magick a Rosalía: moratones, mordiscos y barra de pole

En una entrevista reciente, la artista ha contado sin filtros cómo ha sido el proceso. Rosalía asegura que entrenó pole dance durante meses para clavar el papel, y que el cuerpo lo ha pagado con creces. Lo de los moratones en los brazos no es metáfora: son reales y los enseña como quien enseña medallas.

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El detalle más comentado en redes desde anoche es lo del labio. La cantante reconoce que se mordía el labio para meterse en personaje y acababa con la boca destrozada después de cada toma larga. Magick no es un cameo simpático: es un papel con peso, físico y emocional, en una serie que lleva tres años haciéndose esperar.

Para quien ande perdido, la ficha oficial de HBO Max lleva semanas calentando motores con material promocional de la nueva temporada. Y Rosalía aparece en cada uno de esos clips. No es figurante.

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El salto de Motomami a Magick ha pillado a fans desprevenidos. La cantante ya había coqueteado con la interpretación, pero este es su papel más serio en una producción internacional de primer nivel. Coincide en pantalla con Priscilla Delgado, la española que también se ha colado en el reparto, y la química entre ambas en el primer tráiler ha disparado teorías de fandom a una velocidad de vértigo.

La lectura de redes es clara. La gente esperaba a la Rosalía cantante haciendo bolo musical. Lo que se está encontrando es a una actriz preparada, con escenas físicas exigentes y un personaje que, según los primeros adelantos, tiene capas. Mucha capa.

Eso sí, conviene bajar las expectativas un punto. Que Rosalía haya entrenado durante meses no garantiza nada. Euphoria ha tenido capítulos brillantes y otros bastante regulares, y la serie llega con la presión de haber tardado más de tres años desde la temporada 2. El listón está altísimo y el público de HBO no perdona.

Lo que esto dice del fenómeno Rosalía y del regreso de Euphoria

El movimiento tiene lectura más allá del salseo. La cantante ya hizo carrera musical con Motomami, llenó estadios y rompió récords de streaming. El siguiente paso lógico era el cine o la tele de prestigio, y Sam Levinson le ha abierto la puerta con un papel que, sobre el papel, le pega como un guante. La pregunta real es si la serie sabrá aprovecharlo.

Precedentes hay. Lady Gaga en American Horror Story funcionó. Madonna actuando casi nunca funcionó. Rihanna en Battleship mejor olvidarlo. Cuando una estrella musical da el salto a la actuación, el resultado depende menos del talento crudo y más de cómo el director dosifique sus escenas. Levinson ha demostrado saber sacar lo mejor de Zendaya y Sydney Sweeney, así que el contexto juega claramente a favor de la cantante de Sant Esteve Sesrovires. La duda es si Magick es protagonista, secundaria con peso o flash bonito.

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La temporada arranca pronto y los próximos avances van a ser determinantes. Atentos al segundo tráiler. Ahí se verá si esto es pelotazo o humo bonito.

El chisme en 3 claves (TL;DR)