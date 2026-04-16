Un triunfo agónico en la gran final de 'Top Chef'

TVE ha cerrado por todo lo alto diez semanas de intensa competición culinaria este miércoles 15 de abril con 'Top Chef'. El popular formato televisivo ha ofrecido a toda la audiencia una velada llena de tensión, superación y lágrimas para encontrar al mejor pastelero de nuestro país.

Hemos sido testigos de una gala donde cinco grandes finalistas lo han dado absolutamente todo entre fogones. Belén Esteban, Samantha Ballentines, Roi Méndez, Benita e Ivana Rodríguez se enfrentaron a cuatro estrictas pruebas eliminatorias bajo la atenta mirada de la presentadora Paula Vázquez. Llegar hasta este punto no fue una tarea sencilla para ninguno, especialmente tras la comentada y traumática expulsión de Natalia Rodríguez, quien figuraba como una de las grandes favoritas del público en la semifinal.

El amargo inicio de 'Top Chef' y un duro viaje al pasado

El amargo inicio de 'Top Chef' y un duro viaje al pasado | Fuente: RTVE

El primer desafío de la noche obligó a los concursantes a mirar hacia atrás en su trayectoria. La jueza Eva Arguiñano preparó una prueba de redención donde cada aspirante debía enfrentarse a su mayor fantasma culinario y cocinar nuevamente el postre que peores resultados le había dado a lo largo de toda la temporada. Sin embargo, los nervios, el cansancio acumulado y la enorme presión física jugaron una mala pasada a la protagonista indiscutible de la velada.

Publicidad

Ivana Rodríguez vivió un auténtico calvario durante estos primeros compases del programa. La tensión del momento desencadenó una fuerte migraña que la dejó prácticamente paralizada frente a su estación de trabajo. “Me encuentro fatal”, aseguraba la concursante, incapaz de contener el llanto ante un intenso dolor de cabeza que amenazaba con destruir su sueño en el peor momento posible. La desesperación era evidente mientras se lamentaba al decir “Es justo la final y me encuentro fatal”. En un gesto de compañerismo absoluto que engrandece el formato, Benita paralizó su propia elaboración para socorrer y animar a su compañera.

Gracias a este apoyo, Ivana logró recomponerse de manera casi milagrosa, terminar su plato in extremis y recibir una valoración positiva por parte de los expertos. Paradójicamente, la bondadosa Benita no corrió con la misma suerte en las valoraciones. Tras la exhaustiva cata, Eva Arguiñano comunicó la primera expulsión de la noche dirigida a ella, argumentando la decisión al explicar que “nos has traído el postre que más pequeños fallos ha presentado”.

La tarta vintage que frenó las ilusiones de Samantha Ballentines

La tarta vintage que frenó las ilusiones de Samantha Ballentines | Fuente: RTVE

Superado el primer escollo de la noche en 'Top Chef', los cuatro supervivientes avanzaron hacia un reto centrado exclusivamente en el presente. El exigente chef Paco Roncero tomó el mando para imponer una elaboración extremadamente compleja y técnica. Los participantes debían replicar una tarta de estilo vintage de dos pisos, montada perfectamente sobre un atril, en un tiempo récord que ponía a prueba su resistencia mental y su destreza manual.

Las especificaciones técnicas de este postre no daban ningún margen al error. La receta exigía un interior de trufa perfectamente equilibrado, una cobertura impecable de sweet buttercream y una meticulosa decoración clásica compuesta por flores, volantes y lazos. Trabajar los bizcochos, montar la crema y dar forma al merengue bajo la presión de la cuenta atrás generó momentos de auténtico pánico en las cocinas.

Tras probar las diferentes creaciones, el jurado de 'Top Chef' no tuvo necesidad de alargar las deliberaciones en privado. Paco Roncero fue tajante al determinar que el trabajo presentado por Samantha Ballentines carecía del nivel exigido para una cita de esta magnitud. De esta forma, una de las aspirantes más fuertes y queridas del formato se despedía del ansiado premio, conformándose con un meritorio cuarto lugar.

El desafío del futuro y la profunda emoción de Belén Esteban

El nivel de exigencia continuó subiendo de forma imparable para Roi, Ivana y Belén Esteban. La tercera prueba miraba hacia el futuro y contó con la sorprendente participación de la vidente Rosa Cobo, quien repartió cartas del tarot para asignar a cada concursante el juez que evaluaría su trabajo de forma individual. El azar decidió que Roi cocinara bajo las directrices de Eva, Belén con Paco e Ivana con el estricto chef argentino Osvaldo.

“Andrea Janeiro Esteban, te lo dedico a ti, hija mía, que estás tan lejos de mí” 💔#TopChefRTVE



⭕Síguelo en directo https://t.co/eGcuDv9QhY pic.twitter.com/N9hu2ZdEpm — La 1 (@La1_tve) April 15, 2026

El reto impuesto por Osvaldo consistió en diseñar una estructura íntegramente de chocolate, ensamblando tres cubos de diferentes dimensiones en formato vertical durante un máximo de dos horas. La arquitectura en repostería es uno de los terrenos más resbaladizos que existen, ya que el más mínimo error de temperatura en el atemperado puede derribar el trabajo entero en cuestión de segundos.

Publicidad

Ganadora de #TopChefRTVE Ivana

Quería que ganase Roi, pero no ha podido ser.

Pero gracias a todos por este pedazo de programa, más como este y menos como los de otra cadena. Me lo he pasado en grande y he disfrutado mil!❤️#TopChefRTVE pic.twitter.com/m4pxVFjaba — maubb (@Inmabb14) April 15, 2026

Tras una cata donde se midió al milímetro la técnica y el sabor, Osvaldo comunicó el veredicto definitivo antes del asalto final. Belén Esteban no logró superar a sus dos contrincantes y se adjudicó la medalla de bronce de la edición. Fiel a su estilo transparente y emocional, la colaboradora rompió a llorar frente a las cámaras para dedicar con orgullo este tercer puesto a toda su familia.

Un duelo final lleno de emotividad en las cocinas de 'Top Chef'

Un duelo final lleno de emotividad en las cocinas de 'Top Chef' | Fuente: RTVE

La batalla definitiva enfrentó a Roi Méndez e Ivana Rodríguez en un ambiente cargado de deportividad. Antes de encender los hornos por última vez, ambos finalistas recibieron una inyección de energía mediante vídeos sorpresa de sus seres queridos y la entrada triunfal al plató de todos los excompañeros de la edición, dispuestos a animar desde la galería.

Para proclamarse vencedores indiscutibles, debían ejecutar un escaparate de pastelería impecable y visualmente perfecto. El complejo menú exigido por los jueces incluyó los siguientes elementos obligatorios:

Cinco mini pavlovas.

Cinco trufas elaboradas con frutos secos.

Cinco tartas de San Marcos.

Cinco tartaletas.

Un postre de creación libre que demostrara su identidad culinaria.

A mitad de este exigente cocinado, el programa permitió a los duelistas seleccionar a antiguos compañeros como ayudantes. Roi confió en Alejandro Vergara y Natalia Rodríguez, decantándose por unas filloas tradicionales como su propuesta libre. Por su parte, Ivana solicitó el respaldo de Desirée Vila y Samantha Ballentines para ejecutar un bizcocho borracho acompañado de praliné de nueces pecanas, rematado magistralmente con un mini bombón de trufa.

Una victoria solidaria que conquista a la audiencia y al jurado

Una victoria solidaria que conquista a la audiencia y al jurado | Fuente: RTVE

La degustación final supuso un auténtico quebradero de cabeza para los expertos, quienes dudaron profundamente a la hora de emitir su voto debido al altísimo nivel presentado. El compañerismo brilló por encima de la rivalidad en todo momento, y ambos finalistas aseguraron sentirse felices sin importar el resultado. Finalmente, Paula Vázquez pronunció el nombre que pasará a la historia de la televisión y proclamó a Ivana Rodríguez como ganadora indiscutible.

Totalmente abrumada por la situación, la triunfadora ofreció un discurso que caló hondo entre los espectadores presentes. “Ni en mis mejores sueños yo hubiera imaginado que 2026 me iba a traer este regalo. Soy Ivana, la hermana de Georgina y la cuñada de Cristiano, pero soy Ivana Rodríguez también y estoy muy feliz de que la gente me pueda conocer de verdad”, confesó con total sinceridad.

Antes de enfundarse la prestigiosa chaquetilla dorada y levantar el ansiado trofeo, quiso repartir el mérito con su entorno más cercano del concurso. “Este premio no es solo mío, también es de Roi, gracias por ser como eres. Y es de mis compañeros, os quiero un montón. Paula te quiero muchísimo, eres genial y súper divertida”, añadió

El broche de oro a esta primera temporada llegó cuando Ivana reveló el verdadero destino de los 100.000 euros del premio. Entre lágrimas, explicó que donaría la totalidad del importe a la ONG En ángel de Javi, destinada a financiar la investigación de la enfermedad degenerativa que padece un niño de ocho años.