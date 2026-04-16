España vive temperaturas en ascenso, pero la AEMET activa la alerta en Galicia

La estabilidad atmosférica regresa a la Península Ibérica y Baleares este jueves, según las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). El anticiclón se instala, prometiendo cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte del territorio. Este panorama soleado vendrá acompañado de una notable subida de las temperaturas, consolidando una transición hacia un clima más cálido.

En concreto, las temperaturas máximas alcanzarán los 28 grados centígrados en ciudades como Badajoz, Córdoba y Huelva, marcando una jornada especialmente calurosa en la región sur de la Península. Sin embargo, no todo el país disfrutará de esta bonanza meteorológica.

Galicia se mantiene en alerta amarilla debido a la previsión de fuertes olas en las provincias de A Coruña y Pontevedra, lo que exige precaución en las zonas costeras. La AEMET insta a los ciudadanos a mantenerse informados y seguir las recomendaciones de las autoridades para evitar incidentes.

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Nubosidad, nieblas y vientos

Aunque la estabilidad predominará, algunas regiones experimentarán condiciones meteorológicas particulares. En el norte y oeste peninsular, se esperan cielos nubosos, con la posibilidad de alguna precipitación débil en Galicia durante la mañana, que remitirá a lo largo de la tarde. La nubosidad alta se extenderá durante la segunda mitad del día por el oeste de la Península, mientras que en el interior se desarrollará nubosidad de evolución, un fenómeno típico de la primavera y el verano.

Las brumas y nieblas matinales serán protagonistas en el cuadrante noroeste peninsular, dificultando la visibilidad en algunas zonas. Los litorales mediterráneos también se verán afectados por brumas y nieblas costeras, que podrían ser más persistentes en Baleares. Este fenómeno, según los expertos, se debe a la combinación de la humedad y las temperaturas suaves.

En el archipiélago canario, se prevén cielos nubosos con la posibilidad de precipitaciones débiles en el norte de las islas de mayor relieve. En el resto de las islas, predominarán los cielos poco nubosos o con intervalos de nubes altas. En cuanto a las heladas, se restringirán a las cumbres del Pirineo, donde aún se mantienen las bajas temperaturas propias de la alta montaña.

Los vientos, en general, serán flojos y de dirección variable en la Península y Baleares, aunque podrían ser temporalmente moderados en algunas zonas costeras. En el Golfo de Cádiz y Cantábrico, predominará el viento de componente norte, mientras que en el Mediterráneo soplará viento de componente sur. En Alborán, se espera la entrada de levante durante la tarde. En Canarias, se registrará alisio moderado con rachas puntualmente muy fuertes en zonas expuestas.