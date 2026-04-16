Martín Zubimendi brilla con el Arsenal y ya espera al Atlético de Madrid

El Arsenal certificó su clasificación para la siguiente ronda de la Champions con Zubimendi tras empatar sin goles ante el Sporting de Portugal. El equipo de Mikel Arteta hizo valer la ventaja obtenida en el encuentro de ida para sellar su pase definitivo a las semifinales.

En esta cita, la figura de Martín Zubimendi resultó fundamental para sostener el dibujo táctico del conjunto inglés. El mediocentro disputó los noventa minutos y recibió el reconocimiento como el jugador más valioso del partido, centrando ahora toda su atención en el próximo duelo frente al Atlético de Madrid.

​La actuación del futbolista guipuzcoano confirma su recuperación total tras los problemas físicos que arrastró durante el pasado mes de marzo. Unas molestias en la rodilla le obligaron a abandonar la concentración con el equipo nacional, lo que generó dudas sobre su disponibilidad para el tramo decisivo del curso.

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Sin embargo, su rendimiento en los últimos tres encuentros de titular demuestra que ha recuperado el nivel necesario para manejar el centro del campo antes de verse las caras con el bloque de Diego Pablo Simeone.

Zubimendi se hace grande antes de jugar ante el Atlético en Champions

​Zubimendi formó pareja en la medular con Declan Rice, estableciendo un bloque sólido que impidió las transiciones del conjunto portugués. Los datos reflejan su impacto en el juego: completó el 89% de sus pases y tuvo una incidencia directa en la creación al filtrar balones en el último tercio del campo. Su labor fue especialmente relevante en la fase de contención, donde registró un pleno de acierto en los duelos individuales y sumó seis recuperaciones de balón fundamentales para evitar las llegadas rivales a la portería de David Raya.

Martín Zubimendi Fuente: @Arsenal

​El dominio del mediocentro permitió que el Arsenal controlara el ritmo del choque sin apenas sufrir sobresaltos. El Sporting apenas pudo realizar un lanzamiento entre los tres palos durante todo el encuentro, una estadística que resalta la eficacia del sistema de presión liderado por el jugador de veintisiete años.

Con esta solidez, el equipo londinense se posiciona entre los cuatro mejores clubes del continente y se prepara para un choque de estilos contra el Atlético de Madrid, que llega tras eliminar al Barcelona.

​Martín Zubimendi conoce bien a Simeone

​El próximo partido del Arsenal y Zubimendi será la eliminatoria contra el Atlético de Madrid. El conjunto madrileño es un oponente de máxima dificultad que exigirá una concentración absoluta. Zubimendi analizó este emparejamiento destacando el buen estado de forma del equipo español. Según sus declaraciones, el grupo madrileño mantiene un nivel de confianza elevado y un espíritu competitivo que obligará al conjunto inglés a ofrecer su versión más física para alcanzar la final del torneo en el próximo mes de mayo.

​El calendario establece que el primer partido se disputará en el estadio Metropolitano el próximo 29 de abril, mientras que la resolución de la eliminatoria tendrá lugar en Londres. Este enfrentamiento supone un examen de nivel para el proyecto de Arteta, que busca su primer título en esta categoría. Zubimendi conoce bien al Atlético de Madrid por su trayectoria previa en el fútbol español, lo que le otorga un conocimiento táctico valioso para preparar la estrategia de contención contra los delanteros rojiblancos.

​Compromiso con el Arsenal y apoyo a la Real Sociedad

​Durante sus últimas intervenciones, el centrocampista también abordó cuestiones sobre su futuro profesional. Zubimendi subrayó que su atención está centrada exclusivamente en los objetivos del Arsenal, club con el que mantiene un contrato hasta el año 2030. A pesar del interés de otros equipos importantes en ventanas de fichajes anteriores, el jugador reiteró su satisfacción por la decisión tomada al unirse al equipo de la capital inglesa, donde se ha convertido en una pieza indiscutible del esquema titular.

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​En cuanto a sus preferencias personales, el futbolista manifestó su apoyo a la Real Sociedad de cara a la final de la Copa del Rey que enfrentará al equipo vasco precisamente contra el Atlético de Madrid. "A muerte, a muerte, obviamente. Me lo pondré en la cena". Cabe recordar que el jugador de 27 años jugó toda su carrera anteriormente en el equipo vasco, hasta que fichó, en la pasada ventana de traspasos, por el Arsenal. Su vinculación con el club donde se formó sigue presente, aunque su prioridad sea conducir al Arsenal hacia la conquista de la competición europea. Con la eliminatoria de semifinales en el horizonte, Zubimendi se confirma como el eje sobre el que gira el equilibrio del equipo londinense para frenar al conjunto de Simeone.