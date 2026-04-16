Ingeniería vertical: China construye un ascensor de 113 metros para que los barcos naveguen por las montañas

China ha demostrado en numerosas ocasiones que está a la vanguardia en materia de ingeniería, y lo ha vuelto a demostrar en la presa de las Tres Gargantas, ubicada en la provincia de Hubei, donde cuenta con una impresionante estructura que ayuda a que los barcos puedan navegar entre montañas.

Este hito de la ingeniería vertical se basa en la construcción de un ascensor de 113 metros que permite que los barcos puedan superar el muro de la presa y así puedan continuar con su camino. El proyecto llegó a su fin después de varias décadas de obras que han sido importantes para el sector.

EL ASCENSOR DE BARCOS MÁS PODEROSO DEL MUNDO ESTÁ EN CHINA

China cuenta con infinidad de construcciones e infraestructuras que llaman la atención alrededor de todo el planeta. Una de ellas es el ascensor de barcos que está situado en la presa de las Tres Gargantas (Hubei) y que está operativo desde el año 2016.

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Se trata de un ascensor que permite salvar un desnivel de 113 metros en un tiempo récord. Según datos de la China Three Gorges Corporation (CTG), se culminó de esta forma un gran proyecto que se desarrolló a lo largo de varias décadas de obras, y que facilita que las embarcaciones puedan superar el muro de la presa de forma vertical.

Este sistema no solo destaca por sus generosas dimensiones, sino que cuenta con una precisión técnica que mueve miles de toneladas de peso de forma segura. El elevador fue diseñado específicamente para dar servicio a embarcaciones de tamaño medio.

Con su puesta en marcha, el tráfico por el río Yangtse ganó una rapidez que hasta hace unos años era algo totalmente impensable para los navegantes de la zona.

UN ASCENSOR PARA AGILIZAR EL PASO POR LAS TRES GARGANTAS EN CHINA

Fuente: Unsplash

Tras realizar una perforación histórica de 700 metros para resolver misterios de la física, hay que mencionar este ascensor de barcos que funciona como un elevador común, pero de forma colosal. Los barcos entran en una cámara de agua de 120 metros de largo y 18 metros de ancho que, junto con sus sistemas mecánicos, llega a un peso total de 15.500 toneladas.

Este comportamiento permite subir o bajar los 113 metros de diferencia existentes entre el embalse y el cauce del río en la parte inferior. Esta construcción ofrece una gran eficacia, ya que permite reducir el proceso y travesía de estas naves a entre 40 minutos y una hora. Esta es una gran diferencia con respecto a las 3-4 horas del sistema de esclusas de cinco niveles.

Con esta infraestructura, los barcos con un desplazamiento máximo de 3.000 toneladas consiguen navegar entre montañas de manera casi inmediata. Esto supone una gran optimización del flujo comercial y turístico en una de las vías fluviales que cuenta con mayor actividad en todo el mundo.

CÓMO ESTÁ CONSTRUIDA ESTA MEGAESTRUCTURA CHINA

Fuente: Unsplash

China, que ya sorprendió al mundo con un tren submarino de alta velocidad, creó esta megaestructura con un diseño de hormigón y acero que fue creada de la mano de expertos de China y Alemania. Se trata de una infraestructura apoyada en cuatro torres de hormigón armado de 169 metros de altura, cimentadas directamente sobre roca de granito para garantizar la máxima estabilidad.

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El sistema utiliza un mecanismo de elevación vertical a través de 256 cables de acero conectados a contrapesos, lo que permite mover la masa de agua y el barco con una precisión milimétrica. La seguridad es un aspecto fundamental, y aunque mantener los estándares es costoso, el resultado merece la pena.

Al tratarse de un espacio abierto, se reduce notablemente el riesgo de incidentes graves, y es un trayecto en el que la seguridad de los pasajeros se ha convertido en la principal prioridad.

LA GRAN APUESTA DE CHINA

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La puesta en funcionamiento de esta infraestructura no ha supuesto que las antiguas esclusas quedasen en desuso, todo lo contrario. La estrategia de China pasa por separar el tráfico para maximizar el rendimiento de la presa.

De esta forma, los grandes buques de carga siguen usando las esclusas de cinco etapas, mientras que el ascensor se reserva para barcos de pasajeros y embarcaciones de menor calado. El dispositivo funciona 22 horas al día y puede realizar hasta 18 viajes al día.

En el presente año 2026, está previsto que los cruceros de lujo por el río Yangtze, como el Yangzi Explorer o el Yangtze 1, permitan a sus viajeros poder disfrutar de esta experiencia de ascenso vertical que es única en el mundo.