TVE celebra 70 años y una gran gala recordará el inicio de las emisiones en 1956 

La Corporación de Radio y Televisión Española -RTVE- ha comenzado a planificar su futuro inmediato con la mirada puesta en su aniversario más importante. La dirección de la televisión pública ya mantiene contactos con diferentes productoras para poner en marcha una gala especial por los 70 años de TVE.

El proyecto se encuentra en una etapa de diseño inicial. Varias propuestas están sobre la mesa para rendir tributo a la institución que introdujo la información y el entretenimiento audiovisual en los hogares españoles.

​Este evento será el punto principal de una celebración que conmemora el 28 de octubre de 1956. Aquel día empezaron las emisiones regulares desde el Paseo de la Habana en Madrid. Lo que nació como una prueba estatal con pocos receptores en la capital es hoy el archivo audiovisual más grande de España. TVE es el referente cultural de muchas generaciones.

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​RTVE FIJA PARA EL OTOÑO SU GALA POR LOS 70 AÑOS DE TVE

​Los detalles del formato definitivo están en proceso de definición. Las previsiones sitúan la gala entre finales de octubre y los primeros días de noviembre. RTVE busca un espectáculo que una el archivo histórico con el ritmo de la televisión actual. El programa contará con la presencia de comunicadores históricos de la casa y con los presentadores que lideran la parrilla en la actualidad.

​La televisión pública quiere mostrar su capacidad de avance. La historia de la cadena va desde los primeros programas en directo hasta la apertura de los estudios de Prado del Rey en 1964. Este aniversario recordará momentos de la memoria colectiva. El contenido incluirá grandes éxitos deportivos, programas infantiles y espacios informativos que marcaron la historia de España.

​La gala está integrada en una campaña institucional titulada '70 años de TVE, la que te quiere'. El objetivo es fortalecer la relación con el espectador. RTVE trabaja en un cambio de su imagen corporativa. Este plan incluye nuevos grafismos y elementos visuales para modernizar la marca sin eliminar su identidad histórica.

TVE celebrará sus 70 años a finales de 2026 Fuente: RTVE

​La celebración tendrá música propia. La canción oficial se llama “Imparables”. Varios rostros conocidos de la cadena interpretarán este tema para representar la unión de las distintas épocas de la casa. El aniversario llegará a toda la programación. Habrá promociones y secciones especiales en los telediarios y contenidos específicos en los programas de entretenimiento durante esos meses.

​La España de 1956 era un país muy diferente. En aquel tiempo, tener un televisor era un lujo difícil de conseguir. La programación era técnica y limitada. Con el paso de los años, la televisión pública impulsó la industria audiovisual nacional. La gala de los 70 años explicará cómo TVE pasó de ser un medio experimental a una plataforma que compite hoy en un mercado digital globalizado.

​La Corporación analiza ahora los presupuestos y las capacidades de las productoras interesadas. Quieren un despliegue técnico de alto nivel. El objetivo es resumir siete décadas de emisiones en una sola emisión especial. Los contenidos previstos incluyen homenajes a los trabajadores que están detrás de las cámaras y un repaso a las series más emblemáticas de la televisión nacional.

​EL VALOR DE LA TELEVISIÓN PÚBLICA EN ESPAÑA

​RTVE utiliza este proyecto para mostrar solidez. En un mercado con mucha competencia de las plataformas de internet, el 70 aniversario sirve para defender el papel de la televisión pública.

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La cadena es la dueña de la memoria histórica visual del país. La gala será un reconocimiento para los espectadores que han crecido con TVE. Se celebra un cumpleaños de empresa y también la historia compartida de España a través de sus imágenes más famosas.

RTVE prepara una gala especial para celebrar sus 70 años de historia Fuente: Radiotelevisión española

​TVE ha funcionado como una escuela de profesionales. Miles de técnicos, realizadores y guionistas han pasado por sus instalaciones. La gala también destacará este papel formativo. La televisión pública ha sido el soporte de la cultura, el cine español y la música en directo durante décadas. Este evento de aniversario servirá para poner en valor esa inversión constante en el talento nacional.

Los directivos de TVE confían en que esta gala atraiga al público y les devuelva el éxito en las grandes noches de televisión. Este aniversario es la ocasión perfecta para probar que la televisión de toda la vida aún puede juntar a millones de personas. El trabajo sigue en marcha y en los próximos meses se cerrará la lista de invitados